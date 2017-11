Kevin Struck ist Kandidat für die Nationalmannschaft - Ein Jungfuchs auf dem Sprung

08.11.17 | 15:09 Uhr

Die Füchse Berlin sind spitze - und zwar nicht nur in der Tabelle der Handball-Bundesliga, sondern auch in der Nachwuchsförderung. Paul Drux und Fabian Wiede sind schon Nationalspieler, jetzt klopft ein weiteres Füchse-Talent an die Tür Elite-Auswahl.

25 Handballer, die bei den Füchsen ausgebildet wurden, haben mittlerweile den Sprung in die 1. oder 2. Liga geschafft. Damit sind die Berliner Handballer nicht nur Tabellenführer der Bundesliga, sondern auch in dieser Hinsicht spitze. Mit Paul Drux und Fabian Wiede sind zwei Eigengewächse sogar Nationalspieler. Und Linksaußen Kevin Struck könnte der nächste sein, der für Deutschland spielt. Für den 20-Jährigen ist die Lilli-Henoch-Halle in Berlin-Hohenschönhausen seit sechs Jahren so etwas wie ein zweites Zuhause. Mit 14 kam er als B-Jugendlicher aus Thüringen nach Berlin, jetzt ist er Stammspieler und Leistungsträger.



Bewerbung per E-Mail

"Meine Eltern haben eine Mail an die Füchse geschickt, ich wurde zum Probetraining eingeladen und ein paar Monate später bin ich nach Berlin gezogen", erzählt Struck von seinem Wechsel. "Ich habe von der Bundesliga geträumt und ich freue mich, dass es geklappt hat. Dass das so schnell geht, hätte ich nicht gedacht, als ich nach Berlin gekommen bin." Struck erhält aktuell Komplimente von allen Seiten, ist selbst aber bescheiden und zurückhaltend. Auch sein Trainer Velimir Petkovic ist zurückhaltend: "Junge Spieler haben oft eine Leistungsexplosion, aber dann bleiben sie auch mal stehen. Auch das kann bei ihm kommen. Ich stoppe daher auch schon jetzt die Euphorie um seine Person. Ich bin bereit, dann mit ihm zu arbeiten, damit die zweite große Entwicklung kommt."

Das Training zahlt sich jetzt aus

In der vergangenen Saison gehörte er erstmals zum Profi-Kader, doch Einsatzzeiten hatte er kaum. Den Umgang mit seiner Situation findet Petkovic auch im Rückblick bemerkenswert: "Ich freue mich sehr über Kevin. Im letzten Jahr gehörte er noch nicht in die erste Reihe. Seine Entwicklung ist phänomenal. Er wurde im letzten Jahr kritisiert, aber umso größer ist jetzt die Anerkennung, die er erfährt. Er war kein Talent für Linksaußen. Seinen Wurf von außen haben wir mit viel Detailarbeit verbessert und er hat gut mitgemacht."

Hanning traut Struck den Sprung ins Nationalteam zu

Struck selbst ist froh, dass die Zeiten sich geändert haben: "Letztes Jahr habe ich relativ wenig gespielt, habe viel trainiert, an allem gearbeitet und jetzt kann ich der Mannschaft endlich helfen." Manager Bob Hanning meint sogar, dass Strunk der nächste Nationalspieler der Füchse werden kann, doch dazu möchte sich der junge Spieler nicht äußern: "So viele Gedanken mache ich mir noch nicht. Ich schaue von Spiel zu Spiel. Die Optionen werden sich dann schon ergeben." Vorerst zählen vor allem die Bundesliga und das jeweils nächste Spiel. Am Donnerstagabend empfängt der Tabellenführer den Verfolger Flensburg/Handewitt.

