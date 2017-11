Video: rbb aktuell | 16.11.2017 | Martin Zimmermann

37:29-Sieg in Minden - Füchse Berlin behaupten Tabellenführung

16.11.17 | 20:44 Uhr

Es war lange ein hartes Stück Arbeit für die Füchse beim Auswärtsspiel in Minden. Nach einer zunächst umkämpften Partie setzten sich die Berliner dann am Ende aber doch deutlich durch. Und bauten ihren Vorsprung als Tabellenführer vorerst sogar noch aus.



Der Tabellenführer zu Gast beim Tabellenzehnten - diese Konstellation schrie förmlich nach einer Pflichtaufgabe für die Füchse Berlin beim TSV GWD Minden. Um die durch die starken Leistungen gestiegene Erwartungen erfüllen zu können, sind es genau diese Partien, bei denen es sich schadlos zu halten gilt. Und so legte der Liga-Primus aus der Hauptstadt auch los. Das Team von Trainer Velimir Petkovic erwischte einen starken start und übernahm postwendend die Kontrolle über das Geschehen. Nach fünf Minuten führte der Favorit bereits mit drei Toren - eine bis dahin überzeugende Vorstellung. Vor allem aus dem Rückraum kamen zahlreiche Impulse, die Gastgeber wurden in der Defensive immer wieder vor große Probleme gestellt.

Minden geht zwischenzeitlich Führung

In den Folgeminuten kämpften sich die Mindener, angefeuert von den 2.150 Zuschauern in der Halle, aber mit viel Leidenschaft wieder heran und gingen - überraschend nach dieser Anfangsphase - sogar mit 12:11 in Führung. In den Auszeiten motivierte Füchse-Coach Petkovic seine Mannen immer wieder. Mit der Leistung konnte er bislang nicht zufrieden sein. Bis zur Halbzeit rissen sich die Gäste dann am Riemen und wurden mit einer Drei-Tore-Führung zur Halbzeit (17:14) belohnt. Es war kein Handball-Spektakel im ersten Abschnitt, dafür war es auf beiden Seiten zu fehlerhaft. Nichtsdestotrotz ging die Führung der Füchse in Ordnung.

Nenadic macht den Unterschied aus

Die zweite Halbzeit begann dann mit wild entschlossenen Mindenern, die in den ersten vier Minuten die Halbzeitführung der Füchse egalisierten (17:17). Die Berliner selbst blieben in dieser Phase ohne eigenen Treffer. Im Anschluss machten die Füchse dann jedoch ernst. Wie so oft war es unter anderem Petar Nenadic, der den Unterschied ausmachte. Zwischen der 40. und der 45. Minute erwischten die Gäste einen starken

Lauf: Torwart Petr Stochl hielt glänzend, und die Feldspieler nutzten Unkonzentriertheiten der Mindener für eine 5:0-Serie zum 27:21. Davon erholten sich die Gastgeber nicht mehr.



Füchse profitieren von Löwen-Niederlage

Trotz einiger Flüchtigkeitsfehler setzte sich schlussendlich die höhere Qualität des Tabellenführers durch. Mit 37:29 siegten die Füchse am Ende souverän und hochverdient. Bester Werfer auf Seiten der Berliner war Steffen Fäth mit sieben Treffern. Petar Nenadic und Mattias Zachrisson steuerten jeweils sechs Treffer bei. Durch die Niederlage des Meisters Rhein-Neckar Löwen in Melsungen bauen die Hauptstädter ihre Tabellenführung sogar vorübergehend aus. Zeit zum Verschnaufen oder gar zum Feiern bleibt jedoch keine. Am Samstag geht es für die Füchse in Porto in der dritten Runde des EHF-Pokals bereits weiter.