Die australische Nationalmannschaft hat sich das vorletzte Ticket für die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Sommer in Russland (14. Juni bis 15. Juli) gesichert. Dem Team reichte dafür am Mittwoch in Sydney ein 3:1-Erfolg gegen Honduras. Das Hinspiel am vergangenen Freitag endete torlos.