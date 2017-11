In der Debatte um eine Reform der Fußball-Regionalliga erwartet der Trainer von Energie Cottbus, Claus-Dieter Wollitz, noch heftige Auseinandersetzungen. Er glaube, dass sich der ganze Nordosten und der Norden gegen den Vorschlag von DFB-Vizepräsident Rainer Koch stemmen werden, die Regionalliga Nordost aufzulösen – "und das aus meiner Sicht völlig zu Recht", sagte Wollitz am Freitag dem rbb.

Koch hatte Anfang der Woche vorgeschlagen, die Regionalliga auf vier Staffeln zu reduzieren. Dann könnten alle vier Regionalliga-Meister in die 3. Liga aufsteigen. Derzeit steigen nur drei Vereine aus den fünf Regionalliga-Staffeln auf. Eine strikte Einteilung in Nord, Ost, Süd und West soll es aber nicht geben, so Koch. Vielmehr soll die Regionalliga Nordost aufgespalten und in die Staffel Nord sowie in die Regionalliga Bayern eingegliedert werden. Die West- und Südwest-Regionalligen blieben unangetastet.