Hertha BSC ist in der Europa League gescheitert. Dabei haben die Berliner in Bilbao eine durchaus starke Leistung gezeigt. Doch unter anderem zwei Strafstöße für die Gastgeber und eine vergebene Chance in der Nachspielzeit sorgten für das Aus.

"Alles oder nichts", "do or die" oder wie die Berliner sagen würden "Ente oder Trente". Das Europa-League-Spiel von Hertha BSC beim spanischen Vertreter Athletic Bilbao stand unter dem Motto: Verlieren verboten! Doch das konnten die Berliner am Donnerstagabend nicht umsetzen. Trotz der 2:1-Halbzeitführung gingen die Berliner am Ende als Verlierer vom Platz. Das 2:3 bedeutet das Aus in der Europa League.

Vor knapp 30.000 Zuschauern, 3.000 davon aus der Hauptstadt angereist, legen beide Teams mit Dampf nach vorne los. Die erste große Chance hat dann der Bundesligist schon in der vierten Minute. Nach einem schönen Angriff über die linke Seite bringt Mittelstädt den Ball flach in die Mitte und findet Matthew Leckie. Dessen Abschluss kann Bilbao-Torwart Herrerin in höchster Not abwehren. Es ist eine temporeiche und unterhaltsame Partie in den ersten Minuten, in denen Hertha ein richtig gutes Auswärtsspiel macht.

Die Berliner sind auch in der Defensive gefordert und unterbinden die Angriffe der Basken häufig mit gutem und konzentriertem Stellungsspiel. In der Offensive sind die Blau-Weißen brandgefährlich. Nach einem starken Pass von Mitchell Weiser in die Schnittstelle der Abwehr steht Davie Selke frei vor Athletic-Torwart Herrerin, der kann den Schuss ganz stark. Die Szene aber weiterhin heiß: Lustenberger mit dem Nachschuss, aber auch den kann der Schlussmann per Hechtsprung abwehren. Hertha spielt aggressiv und couragiertun wird dafür belohnt. Die Partie schreibt die 26. Minute: Zunächst vergeben Lazaro und Leckie eine Doppelchance, doches sollte bis zur nächsten nicht lange dauern. Nur ein paar Sekunden später flankt Mittelstädt vom linken Stafraum-Rand und findet mit einer punktgenauMatthew Leckie, der die Kugel aus sieben Metern in die Maschen wuchtet. Eine verdiente Führung für die Berliner.

In der Folge wird Bilbao dann stärker, nach vorne gepeitscht von den Zuschauern im futuristisch anmutenden Stadion San Mames. Acht Minuten nach der Berliner Führung lässt der offensiv sehr starke Mittelstädt seinen Gegenspieler von der rechten Seite flanken, in der Mitte nimmt Athletic-Offensivmann Williams die Kugel an und wird von Lankamp regelwidrig von den Beinen geholt – es gibt einen berechtigten Strafstoß. Top-Stürmer Aritz Aduriz lässt sich nicht zwei Mal bitten und verwandelt links unten. Torhüter Thomas Kraft ist zwar dran, kann den Einschlag aber nichtverhindern. Das Spiel enwtwickelt sich nun zu einem echten Spektakel. Sekunden nach dem 1:1-Ausgleich, Hertha mit der postwendenden Antwort: Kraft schlägt den Ball weit nach vorne, Leckie verlängert per Kopf in den Lauf von Lazaro. Der flankt von der rechten Seite - und Selke hat im Zentrum wenig Mühe die mustergültige Flanke einzunicken – 1:2 (36.) Es ist Selkes viertes Euroleague-Tor in dieser Saison. Die Berliner, trotz schwieriger Phase in der Bundesliga mit einer bemerkenswerten Reaktion. Bis zur Halbzeit pressen die Basken weiter sehr hoch, können sich aber keine nennenswerten Torchancen mehr erspielen.

Nach der Halbzeit ziehen sich die Herthaner deutlich zurück und überlassen dem Tabellenfünfzehnten der spanischen La Liga die Kontrolle – die Berliner selbst lauern indes nur noch auf den möglicherwesie vorentscheidenden Konter. Konsequenterweise kommen die Gastgeber zu Chancen. Nach einer Ecke steht Aritz Aduriz völlig frei und nickt den Ball nur knapp über den Kasten von Thomas Kraft. In der ersten Viertelstunde nach der Pause bleibt die Hertha ohne jeglichen Torabschluss. Es spielt nur der Gastgeber und hat weitere Chancen (58., 60.). In der 66. Minute dann folgerichtig der erneute Ausgleich – und das wieder durch einen Strafstoß. Nach einer Flanke bekommt Sebastian Langkamp den Ball an die Hand, Aritz Aduriz schießt das Spielgerät dieses Mal flach in die rechte Ecke und wieder hat Keeper Kraft die Pranken am Ball, kann ihn jedoch nur an den Innenpfosten lenken. Von dort springt die Kugel ins Netz.

Nach dem Ausgleich bleibt die Reaktion der Berliner aber aus. Die Basken stürmen weiter nach vorne und die Hauptstädter wirken sichtlich beeindruckt. Bis auf wenige Ansätze geht auch nach vorne nicht viel. Acht Minuten vor Schluss dann die vermeintliche Entscheidung: Nach einem herausragenden Konter der Gastgeber, vom eigenen Strafraum ausgehend, veredelt Inaki Williams zum 3:2 – das Spiel ist gedreht. Die Berliner in dieser Szene defensiv total ungeordnet. Für Hertha gilt jetzt volle Offensive. In der ersten Minute der Nachspielzeit dann die letzte Chance für Hertha BSC. Nach einem Foul gibt es Freistoß für die Berliner an der rechten Strafraum-Kante. Plattenhardt bringt den Ball, bezeichnend für die zweite Hälfte, ganz schwach in die Mitte. Doch der zweite Ball wird dann gefährlich: Mit einem Mal taucht Davie Selke frei vor dem baskischen Keeper auf, kriegt aber nicht genug Power in seine Volleyabnahme. Das war es dann. Hertha BSC scheidet mit dieser 3:2-Niederlage aus der Europa League aus. Somit hat das Spiel gegen die Schweden aus Östersund nur noch Freundschaftsspiel-Charakter.

Sendung: rbb aktuell, 23.11.2017, 21.45 Uhr