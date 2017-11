Was haben die Kunst der Falknerei, Ostfriesische Teekultur und das deutsche Brothandwerk gemeinsam? Richtig, sie alle gehören zum Weltkulturerbe der UNESCO. Und wenn es nach dem FC Play Fair geht, reiht sich die Fankultur im Fußball bald in diese Auflistung ein. Der Verein hat bereits einen Antrag gestellt - den muss die UNESCO nun prüfen.

Aber wem gehört eigentlich der Fußball? Diese Frage hat sich auch der Vorsitzende des Vereins, Christian Prechtl, gestellt. Gehört er den Verbänden, die ihn veranstalten, den Spielern, die ihn betreiben oder vielleicht sogar den Fans? Die haben ihn laut Prechtl immerhin zu dem gemacht, was er heute ist.

Einsingen, eine Bratwurst und Bier und am Abend die Auswertung des Spiels in der Kneipenrunde: All das macht die Fankultur aus. Aber auch die beeindruckenden Choreografien, die Gesänge der Fans und das Public Viewing machen das Erlebnis Fußball zu dem, was es ist. Zu viel Kommerz stößt bei den Fans dagegen nicht auf Gegenliebe. Schon im Frühjahr hatte der FC Play Fair deshalb eine Studie auf den Weg gebracht - das Ergebnis: Die Fans fühlen sich durch profitorientierte Maßnahmen, wie zum Beispiel zu viele Anstoßzeiten, übergangen.