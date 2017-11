Nach der Europa League ist vor der Bundesliga - Und täglich grüßt die Hertha

03.11.17 | 20:39 Uhr

Der Sieg in der Europa League gegen Sorja Luhansk ist gerade mal wenige Stunden alt, da sind die Augen schon auf die nächste Aufgabe gerichtet: Hertha BSC muss in der Liga am Sonntag beim VfL Wolfsburg ran und ist heiß - trotz müder Köpfe. Von Stephanie Baczyk



Herthas Trainer Pal Dardai erschien auf der Pressekonferenz vor dem Spiel seiner Elf beim VfL Wolfsburg mit kleinen Augen. "Ist das wenigstens kalt? Ist so ein langer Tag", witzelte er beim Anblick des Getränks vor seiner Nase, nur um wenig später nachzuschieben, dass die Anstoßzeit der gestrigen Euro-League-Partie gegen Luhansk eigentlich seine Pyjama- Zeit sei. Sieben Spiele in drei Wochen - mit der Partie bei den Wölfen endet am Sonntag ein Berliner Match-Marathon, der Spuren hinterlassen hat. Erst durch die Siege gegen den Hamburger SV und jetzt Sorja Luhansk haben es die Hauptstädter geschafft, die krasse Negativserie von nur einem Erfolg aus zwölf Spielen zu beenden - und das Wort "Krise" vorerst vom Olympiagelände zu verscheuchen.



"Das war 'ne Woche, die uns gut getan hat!"

"Das sorgt in jedem Fall für mehr Selbstvertrauen", gab Manager Michael Preetz zu. "Das war 'ne Woche, die uns gut getan hat, völlig losgelöst von den Ergebnissen. Alle, die im Einsatz waren, haben gezeigt, dass sie die Berechtigung haben zu spielen." Was Preetz meint: Beim ersten Sieg in der laufenden Europa-League-Spielzeit standen etliche junge Kicker von Beginn an auf dem Platz. Coach Dardai hatte seine Elf auf acht Positionen verändert, unter anderem mit Jordan Torunarigha in der Innenverteidigung und dem erst 18-jährigen Arne Maier im defensiven Mittelfeld begonnen. Einer, der die Chance sich zu präsentieren genutzt hat, war Davie Selke. Der Stürmer erzielte beide Tore gegen Luhansk. Ob er auch gegen den VfL von Beginn an ran darf, ließ Dardai offen: "Wir werden sehen, aber die 90 Minuten haben ihm gut getan."



"Wir werden gegen Wolfsburg auf Sieg spielen!"

Überhaupt betonte der Ungar, dass seine Spieler zwar "müde vom Kopf und Körper

her" seien, sie aber "mit viel Elan und Leidenschaft gespielt" hätten. Deshalb könne er noch nicht sagen, wer am Sonntag tatsächlich auf dem Platz steht. Fakt ist: Außenverteidiger Peter Pekarik ist angeschlagen, laboriert nach der Partie gegen Luhansk an einer Hüftblessur. Sein Einsatz ist zumindest fraglich.

Dass Wolfsburg faktisch um die Ecke ist - und keine weite Anreise nach sich zieht, sieht Dardai positiv. "Jetzt haben wir zwei Mal zuhause gespielt – den Reisestress kann man nicht Reisestress nennen. Die kurzen Wege sind ein riesen Vorteil für uns", so der Ungar. In der vergangenen Saison gewann seine Mannschaft mit 3:2 bei den Niedersachsen, die aktuell auf Tabellenplatz 14 stehen. "Dieses Mal wird es ein ganz anderes Spiel sein", sagte Dardai auf die Frage nach der Bedeutung dieses Ergebnisses. "Aber wir werden auf Sieg spielen, wir haben auswärts lange nicht mehr gewonnen."



