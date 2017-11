Audio: Inforadio | 16.11.2017 | Astrid Kretschmer

Dardai denkt an eine neue Taktik - Doppelspitze hält besser

16.11.17 | 16:35 Uhr

Während der Länderspielpause hat sich Hertha-Coach Pal Dardai ein paar Gedanken gemacht. So könnte sein Team gegen Borussia Mönchengladbach mit einer ungewohnten Doppelspitze auflaufen. Einen Mittelfeldspieler binden die Berliner langfristig.



Pal Dardai hat ein paar harte Tage hinter sich. "Das war keine normale Woche. Ich habe sie mit acht Spielern angefangen und erst ab heute eine Mannschaft", meinte der Trainer von Hertha BSC am Donnerstag. Und es wird sogar noch besser.



Denn am späten Abend wird mit Mathew Leckie auch der letzte Herthaner von seiner Länderspielreise nach Berlin zurückkehren. Der Australier hat neben einem ordentlichen Jetlag auch ein Erfolgserlebnis im Gepäck. Schließlich haben sich Leckies "Socceroos" mit einem 3:1 gegen Honduras für die WM-Endrunde in Russland qualifiziert.

Projekt Doppelspitze

Während Leckie in seiner Heimat brillierte, hat sich Dardai im kühlen Berlin etwas ausgedacht. Der Ungar spielt mit dem Gedanken, auf eine ungewohnte Doppelspitze zu setzen. "Davie Selke ist eine Option für die Startelf. Er kann aber auch mit Vedad Ibisevic zusammen beginnen", deutete Dardai auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Sonnabend, 18:30 Uhr) an.



Bislang war des Trainers Konzept komplett darauf ausgelegt, mit nur einem Angreifer zu agieren und stattdessen das Mittelfeld zu stärken. Doch für den immer besser in Form kommende Rekordeinkauf Selke scheint Dardai sein taktisches Korsett etwas aufschnüren zu wollen.

"Ein Sieg kann uns einen Schubs geben"

Ein solcher Impuls käme zur rechten Zeit. Denn nach nur einem Sieg aus den vergangenen sechs Ligaspielen wäre ein Erfolg gegen Mönchengladbach durchaus willkommen, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht aus den Augen zu verlieren. Das weiß natürlich auch Pal Dardai: "Das ist eine wichtige Partie. Ein Sieg kann uns einen Schubs geben". Dabei sind Dardai und Manager Michael Preetz mit dem bisherigen Saisonverlauf gar nicht einmal unzufrieden. Preetz sah "gute und weniger gute Spiele" und spricht von einer "Ausgangsposition, die alle Richtungen offen lässt."

Bildergalerie: Das waren Herthas Nationalspieler

Herthas Rekordmann Arne Friedrich debütierte 2002 unter Rudi Völler und machte insgesamt 82 Länderspiele, 79 davon als Herthaner. Dabei gelang dem Rechtsverteidiger ein Tor. Beim 4:0-Sieg im Viertelfinale über Argentinien drückte er aus kurzer Entfernung den Ball über die Linie.



Der Fast-Weltmeister Marko Rehmer spielte 36 Mal für Deutschland, 28 Einsätze hatte er zu seiner Zeit als Herthaner. 2002 gehörte er zum WM-Kader von Rudi Völler und wurde im Achtelfinale gegen Paraguay auch eingesetzt. Beim 0:2 im Finale gegen Brasilien war er nur Zuschauer, die Enttäuschung nach der Niederlage war ihm dennoch ähnlich deutlich anzusehen wie Gerald Asamoah und Didi Hamann.

Der Berliner Bär Unter Helmut Schön spielte Erich "Ete" Beer 24 Mal von 1975 bis 1978 für die deutsche Nationalmannschaft. Mit Größen wie Heinz Flohe und Franz Beckenbauer hatte er häufig Grund zur Freude, aber er war auch Mitglied des Teams, das 1978 bei der "Schmach von Cordoba" gegen Österreich aus der WM ausschied. Beer schoss sieben Tore für Deutschland.



Das große Talent

36 Länderspiele, davon 19 als Herthaner bestritt Sebastian Deisler. Als er im Jahr 2000 unter Erich Ribbeck debütierte, war Deisler gerade erst 20 Jahre alt geworden. Doch das große Talent war häufig verletzt und litt unter Depressionen. 2007 beendete er seine Karriere.

Der Europameister Elf seiner 37 Länderspiele bestritt Fredi Bobic als Herthaner. Berti Vogts berief ihn 1994 erstmals in die Nationalmannschaft. 1996 wurde er Europameister, war allerdings weder im Halbfinale noch im Endspiel im Kader. Sein letztes Länderspiel machte er bei der EM 2004 gegen Lettland.



Der Dribbelkünstler Darius Wosz hatte vor der Wende noch sieben Länderspiele für die DDR absolviert. Nach der Wiedervereinigung dauerte es sieben Jahre, bis er erstmals für die Bundesrepublik auflief. Elf seiner 17 Länderspiele bestritt er als Herthaner. Für die WM 1998 und die EM 2000 war er zwar nominiert, kam aber nicht zum Einsatz.

Der Spätstarter

Erich Ribbeck nominierte Michael Preetz, als dessen Karriere sich eigentlich bereits dem Ende näherte. Als Preetz im Februar 1999 in den USA debütierte, war er bereits 31 Jahre alt. In seinem zweiten Länderspiel gegen Kolumbien schoss der "Lange" dann gleich zwei Tore. Insgesamt kommt er auf sieben Einsätze für Deutschland.

Der Abwehrmann 24 Länderspiele und zwei WM-Teilnahmen - Bend Patzkes Vita hat einiges vorzuweisen. Für Hertha spielte er sechsmal in der Nationalmannschaft. 1966 wurde er in Wembley Vize-Weltmeister, 1970 WM-Dritter in Mexiko. Ob Gerd Müller ihm hier das Toreschießen erklärt, ist nicht überliefert. Es wäre aber auch nicht so wichtig, denn Patzke war Verteidiger.



"Hardy" Im Jahr 2003 spielte Michael "Hardy" Hartmann unter Rudi Völler 4x für Deutschland. Doch der Defensivmann, der meist als linker Verteidiger spielte, konnte sich nicht für die EM 2004 empfehlen. Heute ist er Trainer von Herthas U19 und arbeitet an den Nationalspielern der Zukunft.



Der Flanken-Spezialist Der einzige aktuelle deutsche Nationalspieler ist Marvin Plattenhardt. Der Linksverteidiger debütierte im Juni dieses Jahres beim 1:1 in Dänemark und gehörte zum Kader, der in Russland den Confed-Cup gewann. Stammspieler ist er allerdings noch nicht, insgesamt hat "Platte" vier Länderspiele bestritten. Der 25-Jährige muss sich in den kommenden Monaten empfehlen, um bei der WM im nächsten Sommer dabei zu sein.



"Der Dicke" Sein wenig schmeichelhafter Spitzname rührt von der kräftigen Statur des ehemaligen Hertha-Kapitäns. Schnell und wendig war er nicht gerade, aber technisch versiert und mit großer Schusskraft ausgestattet. In zwei Freundschaftsspielen in Ägypten wurde Faeder von Sepp Herberger eingesetzt. Der Bundestrainer fand aber, dass das Potenzial bei Hertha nicht ausgereizt wurde: "Wenn der in einer anderen Umgebung spielen würde und eine stärkere Konkurrenz in der eigenen Mannschaft hätte, könnte er Stammnationalspieler werden", sagte Herberger.

Der Linksverteidiger Das erste Spiel von Joachim Löw als Bundestrainer im August 2006 war auch das erste von Malik Fathi als Nationalspieler. Damit enden die Parallelen dann aber auch. Löw sitzt immer noch auf der Trainerbank, für Malik Fathi kam nur noch ein weiterer Einsatz als Nationalspieler dazu.



Der Freistoß-Spezialist Stefan Beinlich spielte von 1998 bis 2000 5x für die deutsche Nationalmannschaft. Das letzte Spiel absolvierte er als Herthaner. Es war der 4:1-Sieg gegen Spanien, das erste Länderspiel von Rudi Völler als Teamchef. Doch "Tante Käthe" berücksichtige "Paule" danach nicht mehr.



Der Lange Sein einziges Länderspiel bestritt Volkmar Groß am 22. November 1970 in Piräus. Fünf Jahre war der gebürtige Berliner Torhüter von Hertha BSC, bis er 1972 im Zuge des Bundesliga-Skandals gesperrt wurde. Volkmar Groß betrieb zuletzt eine Gaststätte in Berlin-Schöneberg und verstarb 2014 an Krebs.



Der Funkturm Als Spieler von Hertha BSC bestritt Uwe Kliemann am 17. Mai 1975 sein einziges Länderspiel. Unter Helmut Schön stand er bei der Wiederauflage des WM-Finals von 1974 gegen die Niederlande in der Startelf. Die Partie endete mit 1:1. Der 1,96 Meter große Innenverteidiger spielte von 1974 bis 1980 für Hertha BSC.

Der erste farbige Nationalspieler In der Nationalmannschaft kam einer der er folgreichsten Stürmer der siebziger Jahre nur dreimal zum Einsatz. Gerd Müller, Dieter Müller, Jupp Heynckes, Karl-Heinz Rummenigge, Klaus Fischer - die Konkurrenz war groß, namhaft und erfolgreich. Für Hertha BSC spielte Erwin Kostedde in der Saison 1975/76. In dieser Zeit spielte er einmal für Deutschland, im Oktober 1975 gegen Griechenland.



Der Langhaarige Am 8. September 1971 spielte Arno Steffenhagen (links) bei einem 5:0-Sieg über Mexiko das einzige Mal für Deutschland. Ob Helmut Schön ihn wegen seiner Haare nicht erneut nominierte, wissen wir nicht. Überliefert ist aber die Geschichte, dass sein Trainer bei Hertha BSC, Helmut "Fiffi" Kronsbein sich an Steffenhagens langen Haaren störte. Bei einem Auswärtsspiel schickte er ihn in den Mannschaftsbus zurück, damit ihm dort die Haare geschnitten werden. Außerdem spielten noch die Herthaner Johannes "Hanne" Sobek, Paul Gehlhaar, Herbert Hirth, Otto Jungtow, Willi Kirsei, Emil Krause, Ernst Müller, Hans Ruch, Fritz Schulz und Willi Völker für die deutsche Nationalmannschaft. Sendung: rbb um 6, 8. November 2017 Play Pause Fullscreen

































Lazaro entkommt dem Leihvertrag

Während auf der Pressekonferenz das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach das domnierende Thema war, veröffentlichten die Berliner am Donnerstagnachmittag eine erfreuliche Nachricht: Die Berliner setzen in Zukunft langfristig auf Mittelfeldmann Valentino Lazaro. Der österreichische Nationalspieler war im Sommer zunächst auf Leihbasis von RB Salzburg nach Berlin gewechselt, konnte per Kaufoption aber fest verpflichtet werden. "Valentino hat in seiner Zeit bei uns von Anfang an gezeigt, warum wir ihn geholt haben. Er hat großes Potential und passt gut in unser Team", sagte Manager Michael Preetz. Der 21-Jährige absolvierte bislang acht Spiele für Hertha.



Unrunder Videobeweis

Die Diskussionen um den Videobeweis hingegen lassen beide kalt. "Ich beschäftige mich damit nicht so sehr wie andere oder die Medien" erklärt Dardai. Ihm ist es lieber "zu spielen und zu versuchen, ohne schwierige Entscheidung zu gewinnen." Auch Preetz widmet seine Gedanken lieber dem kommenden Gegner als den langwierigen Debatten um das Für und Wider des Videobeweises. Das laufe zwar "unrund", gehöre aber eben auch zu einer Testphase. Den Glauben an das Projekt hat der Manager deswegen noch nicht verloren: "Ich finde es zu früh, den Videobeweis aufzugeben."