Neuer Anlauf zu einem Auswärtssieg - Vor dem Köln-Spiel muss die Hertha-Abwehr in die Kirche

25.11.17 | 17:58 Uhr

Seit mehr als drei Monaten wartet Hertha BSC auf einen Auswärtssieg. Beim Gastspiel in Köln will die Mannschaft von Pal Dardai dem Warten ein Ende setzen und den Tabellenkeller hinter sich lassen. Zur Not auch mit Gottes Hilfe.



Eigentlich sollten die Rollen an diesem 13. Spieltag klar verteilt sein. Schließlich ist der 1. FC Köln noch immer sieglos in dieser Bundesligasaison und ziert das Tabellenende. Aber Herthas Trainer Pal Dardai warnt philosophisch: "Fußball ist komisch. Der Ball ist rund, springt mal dahin und mal dahin, aber nie zweimal an dieselbe Stelle." Was der Ungar damit sagen will: Obwohl Köln in einer tiefen Krise steckt, wird die Partie am Sonntag nicht zwangsläufig ein Spaziergang für Hertha BSC. Schließlich läuft es auch beim Hauptstadtklub nicht wirklich rund.



Berliner Reisestress

Beide Teams können einen Sieg bestens gebrauchen - der 1. FC Köln, um endlich in Schwung zu kommen, und Hertha BSC, um nicht noch tiefer in einen Abwärtsstrudel zu geraten. In den letzten sieben Bundesligaspielen gelang der Dardai-Truppe lediglich ein Sieg, und zwar vor vier Wochen gegen den Hamburger SV. Wie die Kölner haben die Herthaner mit der ungewohnten Belastung der Europa League zu kämpfen. Auch am Donnerstag waren beide Teams international aktiv. Mit unterschiedlichem Erfolg. Denn während Hertha nach dem 2:3 in Bilbao alle Hoffnungen auf ein Überwintern im Europapokal begraben musste, schöpfen die "Geißböcke" vom Rhein nach dem überraschenden 1:0-Erfolg gegen den großen FC Arsenal neuen Mut. Doch nicht nur deshalb sieht Dardai Vorteile beim Gegner. Auch der aktuelle Reisestress beschäftigt den Trainer: "Sie hatten ein Heimspiel und damit mehr Ruhe, während wir reisen mussten. Jetzt haben sie wieder ein Heimspiel und wir müssen wieder reisen." Zudem muss Dardai mit den verletzten Darida und Stark auf zwei Leistungsträger verzichten, auch der kreative Stocker fällt mit seinem Außenmeniskusriss noch eine Weile aus. Kölns Trainer Peter Stöger kann da wohl nur milde lächeln, hat er doch gleich neun verletzte Spieler zu beklagen.



Beten gegen unnötige Elfmeter

Herthas Marschroute ist klar: kompakt stehen und schnell umschalten - ganz so, wie in der ersten Halbzeit in Bilbao, als man den favorisierten Gastgeber fest im Griff hatte. "Wenn wir das gut hinkriegen, wird das genug sein", ist sich Dardai im Vorfeld sicher. Dazu muss aber auch die Abwehr wieder in Form kommen. In den beiden letzten Spielen gegen Borussia Mönchengladbach und in Bilbao setzte es sieben Gegentore, drei davon per Elfmeter. Als Gegenmaßnahme hat Dardai einen speziellen Rat für seine Innenverteidiger Karim Rekik und Sebastian Langkamp parat: "Sie sollen in die Kirche gehen und beten, damit das nicht mehr passiert." Wenn sie das nun tun, sollten sie nicht vergessen, auch eine Kerze für den Auswärtssieg anzuzünden. Darauf nämlich warten sie seit Mitte August und dem Pokalspiel bei Hansa Rostock.

