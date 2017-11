Per Skjeldbred tat es schon im Februar, Vedad Ibisevic vor ein Tagen und vielleicht folgt bald auch Salomon Kalou: Aus der Nationalmannschaft zurückzutreten, ist in bei Hertha BSC. Trainer Pal Dardai freut es. Von Astrid Kretschmer

Doch Hertha-Coach Pal Dardai hat sich an solche unerquicklichen Arbeitstage mittlerweile gewöhnt: "Das kennen wir schon. Aber ich bin nicht hier, um zu heulen. Ich schimpfe nicht, wenn einer zur Nationalmannschaft reist. Ich schimpfe nur, wenn einer verletzt zurückkommt." Immerhin hatte Vedad Ibisevic kürzlich eine gute Nachricht für seinen Trainer parat. Der 33-Jährige ist am Wochenende als bosnischer Nationalspieler zurückgetreten und wird sich deswegen in Zukunft nicht mehr auf die stressigen Länderspielreisen begeben müssen. "Das ist schön", lässt sich Dardai dazu entlocken und ergänzt: "Ich hoffe, dass er immer frisch und fit bleibt für uns."

Vielleicht folgt Ibisevic bald auch Salomon Kalou in den Teilruhestand. Schließlich hat dieser mit der Elfenbeinküste die erhoffte Qualifikation für die Weltmeisterschaft verpasst. Und ob Kalou mit seinen mittlerweile 32 Jahren ein ernsthafter Kandidat für den Neuaufbau der ivorischen Auswahl ist, darf bezweifelt werden. Für Hertha wäre der Verzicht der beiden weitgereisten Stürmer kein Nachteil, findet Per Skjelbred: "Dann wären mehr Spieler im Training und wir könnten dann mehr machen."

Wie befreiend so ein Rücktritt sein kann, weiß der norwegische Mittelfeldrackerer aus eigener Erfahrung. Der 30-Jährige hat sich im vergangenen Februar nach langer Überlegung von der Nationalmannschaft verabschiedet und es nicht bereut. Vor allem der Familie wegen: "Ich habe zwei kleine Kinder und eine Frau. Jetzt können wir mehr Zeit zusammen verbringen"“ Auch sportlich wirkt Skjelbred fitter und stärker als zuvor und bildet zusammen mit Vladimir Darida das Herzstück in Herthas Spiel. Bei so viel Spaß, Spielfreude, Energie sind Gedanken an ein Karriereende weit weg. Stattdessen schielt Skjelbred auf eine ungewöhnliche Bestmarke: "In Trondheim habe ich mit Roar Strand gespielt. Der hat erst mit 40 Jahren aufgehört, und das will ich schlagen. 41 ist mein neues Ziel." Eine klare Ansage mitten im Berliner Morgennebel.

