Hertha BSC feiert 2:0-Sieg in Köln

Jubel bei der Alten Dame: Hertha BSC feiert am 13. Spieltag den ersten Auswärtssieg in dieser Bundesliga-Saison. Durch das 2:0 beim 1. FC Köln rückt die Mannschaft von Trainer Pal Dardai in der Tabelle auf Platz elf vor. Ein Rekordstürmer traf doppelt.