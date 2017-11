Spieler, Sportlicher Leiter, Präsident: Beim 1. FC Afrisko geht nichts ohne Yaw Donkor. Von welcher Aufgabe er sich am meisten beansprucht fühlt? "Ganz klar als Spieler. Da musst du 90 Minuten laufen wie ein Verrückter" erzählt Donkor lachend, "aber auch als Sportlicher Leiter oder Präsident ist es eine tolle Sache. Der Verein ist wie ein Baby, das man in die Welt gesetzt hat."

Früher kickte der 37-Jährige für Hertha BSC, den VfL Wolfsburg und Tennis Borussia Berlin, doch eindoch ein Kreuzbandriss und dessen Nachwehen verhinderten die große Karriere. Kein Grund zur Wehmut für den gebürtigen Ghanaer, der in Berlin aufgewachsen ist: "Ich bin glücklich, diese Erfahrungen gesammelt zu haben. So ist das aus mir geworden, was ich heute bin." Statt im Profifußball fand der mittlerweile 37-Jährige so seine Berufung als treibende Kraft beim 1. FC Afrisko, dem ersten afrikanischen Fußballverein in Deutschland.