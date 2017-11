Trainer Jens Keller ist vor dem Verfolgerduell gegen den FC St. Pauli zuversichtlich, dass seine Mannschaft in der Erfolgsspur bleibt. Im Verfolgerduell um die Aufstiegsplätze kann er dabei auch wieder auf Linksverteidiger Kristian Pedersen setzen.

Der Sprung in die Bundesliga ist nach wie vor das Saisonziel der Eisernen. "Wir haben die Qualität im Kader und das Selbstverständnis, Spiele zu gewinnen", betont Keller. Und das nicht ohne Grund: 13 Punkte aus den letzten fünf Partien lautet die Bilanz der Unioner. "Wir sind hier eine Macht und mit den Fans im Rücken wollen wir dieses Spiel gewinnen."

Jens Keller verspricht den 22.012 Zuschauern ein spannendes Spiel, wenn seine Mannschaft am Samstag (13 Uhr) den FC St. Pauli empfängt. Dass das Stadion An der Alten Försterei längst ausverkauft ist, verwundert nicht. Mit dem Tabellenvierten Union und dem Fünften St. Pauli steht ein Verfolgerduell um die Aufstiegsplätze bevor.

Daran will der Trainer anknüpfen und kann auf fast alle Spieler zurückgreifen. Linksverteidiger Kristian Pedersen, der zuletzt wegen einer Oberschenkelblessur geschont wurde, ist gegen St. Pauli wieder fit. Lediglich auf Atsuto Uchida und Kenny Prince Redondo, die sich derzeit im Aufbautraining befinden, muss Keller verzichten. Bei der Aufstellung hat er darum derzeit die Qual der Wahl. Dass ehemalige Stammkräfte wie Steven Skrzybski deswegen zum Zuschauen verdammt sind, gehört für ihn dazu.

Wer es am Samstag in die Startelf schafft, wollte der Union-Coach am Donnerstag noch nicht verraten. Gegen eine der auswärtsstärksten Mannschaften ist die Marschroute dagegen klar: "Wir wollen die drei Punkte auf jeden Fall hier behalten."