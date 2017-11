"Ich habe Glückwünsche bekommen", sagt er. "Aber dem ist nicht so. Wenn der erste und zweite Kapitän nicht auf dem Platz stehen, ist es normal, dass der Trainer einen neuen bestimmen muss." Und das war im jüngsten Heimspiel gegen Darmstadt 98 nunmal der 26-Jährige, der bekräftigt: "Wir haben den Kapitän mitten in der Saison natürlich nicht gewechselt. Warum auch?"

Ist notiert. Trotzdem: Mit Felix Kroos und Steven Skrzybski haben Spielführer eins und zwei am vergangenen Freitag gegen die Lilien zunächst nur auf der Bank gesessen. Allein diese Tatsache sorgt für Gesprächsbedarf. Während Publikumsliebling Skrzybski mit seiner Jokerrolle zunehmend hadert und am Wochenende offen über einen möglichen Wechsel sprach, gibt sich Kroos selbstkritisch.

"Natürlich wäre ich hier falsch, wenn ich nicht sagen würde, dass ich gerne spielen will", so der gebürtige Greifswalder. "Aber Trainerentscheidungen musst du akzeptieren. Und das war total begründet. Im Fußball gibt es zwei Regeln. Erstens: Der Trainer hat immer Recht. Und zweitens: Wenn er mal nicht Recht hat, tritt Regel eins wieder in Kraft. Also alles gut."