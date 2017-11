Wie in der F-Jugend

Union Berlin hat in der zweiten Bundesliga nach sieben Spielen ohne Niederlage wieder einmal verloren. Mit Heidenheim lieferten sich die Berliner dabei teilweise ein wildes Duell, ohne Struktur und mit vielen Fehlern - am Ende unterlag Union mit 3:4.

93 Minuten wilde Fahrt in Heidenheim führten am Ende zu einem knappen, aber verdienten 4:3 Sieg für die Hausherren, weil die Heidenheimer vor allem in der ersten Halbzeit deutlich besser und strukturierter spielten als Union.

Bei den Berlinern machte sich vor allem das Fehlen von Marcel Hartel (wurde erst spät eingewechselt) und Christopher Trimmel (gelbgesperrt) bemerkbar. Die Tore für Union erzielten Polter (64. Minute/Foulelfmeter) und Geburtstagskind Steven Skrzybski, der sich sogar mit einem Doppelpack beschenkte (72. und 75.) und in der wildesten Phase des Spiels mit sechs Toren in 15 Minuten dafür sorgte, dass Union im Spiel blieb.

Mehr Informationen in Kürze.