Bundesliga-Spitzenreiter Füchse Berlin ist mit einem 30:27 (14:12)-Sieg beim FC Porto in den EHF-Cup der Handballer gestartet. Damit steht der Favorit vor dem Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde am kommenden Donnerstag bereits mit einem Bein in der Gruppenphase. Beste Berliner Werfer waren am Samstag vor 1.100 Zuschauern Hans Lindberg mit zwölf und Petar Nenadic mit sieben Toren. Bei den Gastgebern war der Kubaner Angel Hernandez (8) am Treffsichersten.