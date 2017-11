Der Tabellenführer in der Handball-Bundesliga Füchse Berlin muss mindestens drei Wochen auf seinen Rückraumspieler Fabian Wiede verzichten. Das teilte Sport-Koordinator Volker Zerbe am Montag mit. Der 23-Jährige zog sich am vergangenen Donnerstag im Bundesligaspiel gegen Minden eine Kreuzbandzerrung im rechten Knie zu. Wiede ließ sich zwischen der siebten und 21. Minute in der Kabine von Physiotherapeut Laurence Detjen behandeln, spielte danach auch weiter, klagte aber nach dem Abpfiff über Schmerzen.