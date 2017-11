Die Füchse Berlin haben sich die Tabellenführung der Handball-Bundesliga durch einen 29:24-Erfolg gegen die HSG Wetzlar zurückgeholt. Wirklich überzeugen konnte die Mannschaft von Trainer Velimir Petkovic aber nicht, vor allem in der ersten Halbzeit. Mit Lücken in der Abwehr und Unkonzentriertheiten beim Abschluss machten sich die Füchse das Leben unnötig schwer. So gingen die Gäste noch mit einer 13:12-Führung in die Halbzeitpause.