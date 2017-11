Bild: imago sportfotodienst

Berliner Handballer nach Top-Transfer - Die Füchse wollen mit Mandalinic hoch hinaus

25.11.17 | 15:36 Uhr

Mit der Verpflichtung von Stipe Mandalinic haben die Füchse Berlin ein deutliches Zeichen gesetzt und wollen in Sachen Meisterschaft ein Wörtchen mitreden. Im Spiel gegen Wetzlar (Sonntag, 15 Uhr) soll der Kroate sein Debüt feiern.



Die Handballer der Füchse hatten schon nervenaufreibendere Spiele erlebt als diese Partie am vergangenen Donnerstag gegen den FC Porto. Denn diesmal qualifizierten sie sich leicht und locker für die Gruppenphase des EHF-Cups. Es war ein Moment zum Genießen für Bob Hanning: "Das war ein rundum schöner Tag, so stelle ich mir Handball vor", fasste der Füchse-Manager seine Gemütslage zusammen. Hanning war dermaßen tiefenentspannt, dass er sich nach der Partie gar nicht mehr lange mit dem souveränen 33:25 gegen die Portugiesen beschäftigen wollte. Viel wichtiger war ihm der Neue: Stipe Mandalinic. Eigentlich sollte der 25-Jährige erst am 1. Januar in Berlin vorstellig werden, doch nachdem sich die Füchse mit Mandalinics bisherigem Klub RK Zagreb auf einen vorzeitigen Wechsel einigen konnten, darf er ab sofort das neue Trikot überstreifen. Schon am Sonntag gegen Wetzlar soll die Neuerwerbung ihren Einstand als Fuchs feiern und dabei helfen, die Tabellenführung zurückzuerobern.



Mehr zum Thema imago/Bernd König Heimsieg gegen FC Porto - Füchse Berlin erreichen nächste Runde im EHF-Pokal Es dauerte etwas, bis die Füchse in ihr Heimspiel gegen den FC Porto fanden. Doch dann wussten die Berliner Handballer zu überzeugen - auch Dank der glänzenden Paraden ihrer Keeper. Am Ende gingen die Füchse als klare Sieger vom heimischen Parkett.

"Ein Traum ist in Erfüllung gegangen"

Mit großer Sprungkraft, enormer Wurfgewalt und viel Selbstbewusstsein ist der Kroate wie gemacht für den linken Rückraum, die Königsposition im Handball. Obwohl erst 25 Jahre alt, hat sich Mandalinic als sogenannter "Shooter" bereits einen Namen in der Handballwelt gemacht und spielt eine Hauptrolle in der Torjägerliste der aktuellen Champions League-Saison. Entsprechend begehrt ist der 1,95 Meter-Riese bei den internationalen Spitzenklubs, denen die Füchse nach ihrem Transfercoup nun eine lange Nase zeigen können. Aber auch Mandalinic ist glücklich über seinen Wechsel nach Berlin. "Das ist eine Anerkennung meiner Qualität, für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen", sagte er bei seiner Vorstellung. Denn auch wenn die Ligen in Polen, Ungarn oder Spanien zuletzt aufgeholt haben, gilt die Bundesliga noch immer als stärkste der Welt und als große Herausforderung für ambitionierte Spieler. Ähnlich glücklich wie Mandalinic ist auch Füchse-Trainer Velimir Petkovic, der nun seinen Wunschspieler bekommen hat und Vorschusslorbeer verteilt: "Er ist ein absoluter Kracher auf dieser Position und der derzeit beste Shooter in Europa." Auch für Hanning hat Petkovic lobende Worte übrig, schließlich hatten "viele Manager eine Auge auf Mandalinic geworfen, aber Bob ist sehr fleißig gewesen".



Ein Signal an die Konkurrenz

Für die Füchse ist der Transfer ein Quantensprung. Erstmals verpflichteten sie einen Spieler solcher Klasse. Möglich wurde der Wechsel durch den voraussichtlichen Abgang des momentanen Top-Shooters Petar Nenadic. Der ungarische Spitzenklub Veszprem soll mit einer hohe Ablöse locken, die nun schon vorzeitig in Mandalinic investiert wurde. All das ist ein deutliches Signal an die Konkurrenz: In Berlin wird nun groß gedacht. Mit dritten und vierten Plätzen wollen sich die Füchse nicht mehr zufrieden geben. Vor kurzem lachten sie noch, wenn sie auf den möglichen Gewinn der Meisterschaft angesprochen wurden. Das hat sich mit Mandalinic' Ankunft geändert. Auf Bob Hanning warten aufregende Zeiten.



Sendung: Inforadio, 24.11.2017, 10:15 Uhr