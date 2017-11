Am 5. Februar 2015 war es offiziell: U15-Jugendtrainer und Fan-Liebling Pal Dardai wird Cheftrainer bei Hertha BSC - zunächst, wie in der Bundesliga Brauch, interimsweise. Zwei Tage später sitzt die personifizierte Identifikationsfigur in Mainz auf der Bank. Insgesamt 297 Partien hat er als Spieler für den Charlottenburger Klub gemacht, nun soll er den Karren aus dem Dreck ziehen. Auf der Bank ersetzt er Jos Luhuhkay, der ihm eine wahrhaftige Fahrstuhlmannschaft hinterließ. Die erste Prüfung in Mainz meistert Dardai: Mit einem 2:0-Sieg beginnt seine Chefcoach-Laufbahn bei den Berlinern. Ganz nebenbei bleibt der heute 41-Jährige zunächst übrigens Trainer der ungarischen Nationalmannschaft - ein echtes Mammutprogramm für Dardai.

In die Saison 2016/17 startet Hertha mit einer Blamage: In der Europa-League-Qualfikation, die Hertha aufgrund von Platz sieben in der vorangegangenen Saison erreicht, soll die Gruppenphase gegen den dänischen Vertreter Bröndby IF klar gemacht werden. Nach einem 1:0-Sieg im Berliner Jahn-Sportpark, setzt es in Kopenhagen aber eine 1:3-Niederlage - was das frühe Aus bedeutet. Anstatt jedoch in Panik zu verfallen, bleiben sie in Berlin ruhig. Und nach einer Saison, in der Hertha wieder lange oben mit spielte, bleibt zumindest der komplette Absturz aus: Am Ende steht mit dem sechsten Platz die direkte Qualifikation für die Europa League. Die Erfüllung des Pokalfinal-Traumes lässt jedoch weiter auf sich warten: In einem spektakulären Spiel scheiden die Berliner im Achtelfinale nach Elfmeterschießen aus - der Gegner heißt erneut Borussia Dortmund.