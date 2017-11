Die Hertha-BSC-Mitgliederversammlung am 20. November dürfte kein wohliges, vorweihnachtliches Miteinander werden - wegen eines Streitthemas: der Stadion-Debatte.

Der Bürgermeister von Ludwigsfelde (Teltow-Fläming), Andreas Igel, macht offenbar Druck und verlangt eine Entscheidung bis zum Jahresende, ob ein Stadionneubau im örtlichen Brandenburg-Park errichtet werden soll. Der Park sei stark nachgefragt, wird Igel am Donnerstag in der Bild-Zeitung und der B.Z. zitiert. Damit setzt Igel den Berlinern ein klares Ultimatum. Er war auf rbb-Nachfrage am Donnerstagnachmittag nicht erreichbar.