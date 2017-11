2:0-Sieg in der Europa League - Hertha gewinnt gegen Luhansk

02.11.17 | 23:11 Uhr

Hertha BSC hat gegen Sorja Luhansk den ersten Saisonsieg in der Europa League eingefahren. Beim 2:0-Erfolg gegen die Ukrainer traf Davie Selke doppelt. Herthas junge Mannschaft überzeugte mit vielen offensiven Aktionen, profitierte aber auch vom harmlosen Auftreten der Gäste.

Trainer Pal Dardai hatte von seinem Team ein offensives Auftreten gefordert und genau das bekam er auch zu sehen. In der zehnten Minute legte Selke für Alexander Esswein auf, der jedoch den Ball nicht richtig traf. Hertha erarbeitete sich immer wieder gute Chancen und wurde dafür wenig später belohnt. Nach einer Flanke von Mittelstädt an den langen Pfosten traf Davie Selke per Kopf in die lange Ecke zur verdienten Führung.

Wenig später ertönten Pfiffe von den spärlich besetzten Rängen. Nachdem Esswein im Strafraum auf Selke zurücklegte, spielte Gretschyschkin den Ball mit der Hand. Doch Schiedsrichter Beaton übersah das Handspiel und der Elfmeterpfiff für die Berliner blieb aus. Nach einer knappen halben Stunde meldete sich auch die Offensive der Gäste stärker zu Wort. Beim Schlenzer von Lunyow aus 17 Metern hatte Thomas Kraft Glück – der Ball ging knapp am Tor vorbei.

Herthas junge Talente überzeugten

Die Berliner traten wie erwartet mit einigen personellen Veränderungen auf. Trainer Pal Dardai musste neben den Verletzten Leckie und Darida auch auf den gesperrten Kapitän Ibisevic verzichten. Da außerdem Sebastian Langkamp eine Pause bekam, konnten sich die jungen Talente Jordan Torunarigha, Maximilian Mittelstädt und Arne Maier beweisen.

Die nutzten ihre Chance und gingen selbstbewusst in die Partie. Vor allem Mittelstädt überzeugte immer wieder, so auch in der 58. Minute. Der 20-Jährige arbeitete sich in den linken Strafraum vor, seine Hereingabe klärte Luhansk zur Ecke. Die Gäste traten nun wieder öfter in Erscheinung, auch weil Hertha ein wenig den Faden verlor.

Selke macht mit Doppelpack den Sieg klar

Luhansk brachte die Berliner immer wieder ins Wanken. So auch bei einem Freistoß in der 63. Minute, den Stark am langen Pfosten klären konnte. Doch Hertha hatte die nötige Antwort parat. Nach einem Fehlpass der Ukrainer schickte Esswein Selke, der Torhüter Lunin umkurvte und seinen zweiten Treffer machte.

Mit der 2:0-Führung im Rücken kehrte bei den Berlinern auch die Sicherheit zurück. Grund genug für Pal Dardai, einen ganz besonderen Wechsel vorzunehmen. In der 80. Minute brachte der Trainer seinen Sohn Palko und bescherte ihm den ersten Profieinsatz. Am Ende konnten beide Dardais den ersten Erfolg der Europa-League-Vorrunde seit Dezember 2009 feiern. Damals kam Hertha nach einem ähnlich schlechten Start wie in dieser Saison mit drei Siegen aus drei Spielen doch noch weiter – den ersten Schritt zu einem ähnlichen Kunststück hat die Mannschaft nun auch geschafft.

Ob sie den Schwung aus der Europa League in die Bundesliga mitnehmen können, zeigt sich bereits am Sonntag (18.00 Uhr). Dann müssen die Berliner auswärts beim VfL Wolfsburg antreten.

Sendung: rbb aktuell | 02.11.2017 | 22:30 Uhr