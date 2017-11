Der Abwehrmann

24 Länderspiele und zwei WM-Teilnahmen - Bend Patzkes Vita hat einiges vorzuweisen. Für Hertha spielte er sechsmal in der Nationalmannschaft. 1966 wurde er in Wembley Vize-Weltmeister, 1970 WM-Dritter in Mexiko. Ob Gerd Müller ihm hier das Toreschießen erklärt, ist nicht überliefert. Es wäre aber auch nicht so wichtig, denn Patzke war Verteidiger.