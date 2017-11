Kugelstoß-Elite tritt am Breitscheidplatz an

Die Kugelstoß-Wettbewerbe der Europameisterschaft 2018 sollen am Berliner Breitscheidplatz ausgetragen werden. Das hat der Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes Clemens Prokop bekannt gegeben. Mit diesem ungewöhnlichen Austragungsort wolle der Verband die "Stadtleichtathletik vorantreiben", so der Präsident in einem Interview mit den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".



Als Chef des Organisationskomitees der EM kündigte er außerdem an, die EM Berlin sehr zuschauerfreundlich zu gestalten. "Wir wollen ein komponiertes Programm machen, so dass in kurzer Zeit eine Entscheidung der anderen folgt", sagte er.



Trotz der Wettkämpfe im Stadtgebiet werde das Berliner Olympiastadion weiter für die Leichtathletik benötigt. Es sei das einzige deutsche Stadion für internationale Wettkämpfe. "Der Berliner Bürgermeister hat angekündigt: Die Laufbahn bleibt", stellte Prokop fest. Zuvor hatte Hertha BSC Pläne über einen Umbau zu einem reinen Fußball-Stadion angedacht.

Sendung: Inforadio, 10. November 2017