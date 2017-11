Die Eisbären stehen nach 22 Spielen auf Tabellenplatz 3 und sind in der Deutschen Eishockeyliga voll im Geschäft. Der Mann der Stunde bei den Berlinern ist Sean Backman.

Der 31-jährige Amerikaner begann seine Karriere 2005 bei den Green Bay Gamblers. Zuletzt spielte er zwei Jahre lang für Ontario Reign in der American Hockey League (AHL) und wechselte im Sommer zu den Eisbären. In Berlin fühlt sich Sean Backman sehr wohl: "Als ich nach Berlin wechselte, wusste ich nicht so genau, was mich erwartet. Klar wollte ich den Eisbären dabei helfen erfolgreich zu sein und dann lief es super für mich und die Mannschaft. Ich kann mich wirklich nicht beschweren."

Die Krönung dieses sportlichen Höhenflugs von Backman: Die Nominierung für das US-Nationalteam. Der 31-Jährige gilt als Kandidat für Olympia 2018 in Südkorea. Nicht nur sportlich läuft es bei Backman, seine Frau hat im September den gemeinsamen Sohn zur Welt gebracht.