Robert Harting vor letztem Wettkampfjahr - Bereit für den letzten großen Wurf

17.11.17 | 16:30 Uhr

Der Diskusring ist sein zweites Zuhause, das Berliner Olympiastadion sein Wohnzimmer: 2009 holte Robert Harting hier seinen ersten Weltmeistertitel. Mittlerweile sind es drei. Im Sommer 2018 will Harting seine Ausnahme-Karriere nun auch hier beenden.

Locker wirkte Robert Harting am Freitag beim Pressegespräch vor der bevorstehenden 5. Auflage des ISTA Indoor. Immer wieder scherzend saß der 33-Jährige auf dem Podium und begann mit guten Nachrichten.



Nach seinem Kreuzbandriss Ende 2014 und dem Hexenschuss bei den Sommerspielen in Rio 2016 ist er endlich wieder schmerzfrei - ein Zustand, der dem 2,01 Meter großen Modell-Athleten zuletzt oft fremd war: "Ich habe die letzten zwei Jahre immer mit Problemen zu kämpfen gehabt. Es ist das erste Mal seit 2015, dass ich wieder fast schmerzfrei trainieren kann. Es ist viel positiver, dass man nicht mit so einer psychischen Last ins Jahr geht".

Auftakt einer grandiosen Abschiedstournee

Robert Harting atmet durch. Bei den Weltmeisterschaften im September in London wurde er "nur" Sechster, doch jetzt will der Diskus-Olympiasieger ohne Schmerzen nochmal angreifen. Am 26. Januar 2018 steigt er definitiv zum letzten Mal in den Ring unterm Hallendach. Das ISTAF Indoor soll der Auftakt seiner grandiosen Abschiedstournee werden. Denn "DER HARTING", wie er sich auf seiner eigenen Homepage schreibt, beendet 2018 definitiv seine Karriere - und das in seiner Heimatstadt Berlin.



Die Teilnahme beim ISTAF Indoor ist ihm eine Herzensangelegenheit, denn 2013 war er es, der dem Meeting-Direktor Martin Seeber vor der Premiere angestachelt hatte, den Diskuswurf ins Programm aufzunehmen. Seeber erinnert sich noch lebhaft an die ersten Versuche: "Ich weiß noch, wie wir im Sommer 2013 gemeinsam in einer völlig leeren Arena standen. Robert hatte seinen Diskus mitgebracht und wir haben erstmal getestet, ob die Halle hoch und lang genug ist für den Diskuswurf." Viele haben die beiden für verrückt erklärt, doch die Halle bestand den Belastungstest.

Die Brüder Harting

Duell der Harting-Brüder beim ISTAF Indoor 2018

Höher, schneller, weiter. Bei der letzten Ausgabe im Februar 2017 bejubelte das Berliner Publikum insgesamt zwölf persönliche Rekorde, achtzehn Saison- und eine Weltjahresbestleistung. Christoph Harting feierte im ersten Wettkampf und 181 Tage nach dem Olympiasieg von Rio de Janeiro seinen ersten Hallen-Triumph. Er schleuderte den Diskus gleich im ersten Versuch auf 63,84 Meter weit und ließ der Konkurrenz keine Chance.



Bruder Robert musste im letzten Winter passen, aber jetzt ist er bereit. Doch nicht die Leistung im Vordergrund für den älteren der beiden Harting-Brüder: "Beim ISTAF Indoor kann man schon mal gucken, wie der Bizeps der Konkurrenz aussieht." Bruder Christoph Harting wird auch am Start sein. Für die Leichtathletik-Hallenshow im Januar mit sieben Disziplinen wurden bereits 6.500 Karten verkauft. Das ist Rekord zu diesem Zeitpunkt, sagt Meeting-Direktor Martin Seeber.



12.500 Zuschauer passen insgesamt in die Arena. Zu sehen bekommen die Fans dann neben dem "Bruder-Duell" im Diskuswerfen auch den französischen Stabhochsprung-Weltrekordler Renaud Lavillenie. Robert Harting gelang der letzte Sieg unterm Hallendach im Februar 2016. Damals gewann der Olympiasieger von London unter dem tosenden Applaus in der ausverkauften Arena. Nach 17 Monaten Pause betrat er an diesem Abend nach ausgeheiltem Kreuzbandriss erstmals wieder einen Diskus-Ring und ihm gelang ein unglaubliches Comeback! Vor seinem sechsten und letzten Versuch lag der dreimalige Olympiasieger "nur" auf dem fünften Platz, doch im letzten und entscheidenden Versuch schleuderte Robert Harting den Diskus 64,81 Meter weit und sicherte sich damit den Sieg.

"Gold wird nächstes Jahr super schwer"

Auf seiner Abschiedstour durch Berlin will Robert gern noch einmal aufs Podest, beim ISTAF Indoor und vor allem dann im August bei den Europameisterschaften im Berliner Olympiastadion: "Ich habe bisher mit jedem meiner Trainer eine Medaille gewonnen - und mit Marko Badura will ich das auch schaffen", sagt Harting. Er trainiere nicht für Platz vier bis sechs: "Das macht wenig Sinn. Wir beschäftigen uns mit Bronze."



Vom goldenen Wurf träumt er nicht, dafür hat der 33-Jährige inzwischen zu harte Konkurrenz: "Gold wird nächstes Jahr super schwer. Das Diskuswerfen hat sich einfach verändert. Die Jungs da vorne haben einfach unwahrscheinlich Power."



Robert Harting wirkt entspannt, vielleicht weil er auch abseits des Diskusrings auf neue Reize setzt. Im März hat er ein Studium der Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation begonnen, will in dem Bereich seinen Master machen. Das tue seinem Kopf gut, weil sich seine Gedanken nicht mehr nur im Diskusring und um Medaillenträume drehen.



Und Robert Harting hat das Tanzen für sich entdeckt. Den Standardkurs hat er bereits abgeschlossen, nun hat er sich neue Bewegungen verordnet. Der große Harting tanzt Hip-Hop und auch das inzwischen schmerzfrei. Robert Harting wirkt entspannt, locker und bereit. Bereit für neue Reize, für neue Belastungen und für eine letzte Medaille im Diskusring. Sendung: rbb um , 17.11.2017, 18.00 Uhr