Leichtathletik-EM in Berlin ohne russische Athleten?

Wird die Leichtathletik-WM in Berlin ohne russische Sportler stattfinden? Nach Informationen des ARD-Dopingexperten Hajo Seppelt wird die WADA die Suspendierung der russischen Anti-Doping-Agentur aufrechterhalten.

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) wird die Suspendierung der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA nach Informationen der ARD aufrechterhalten. Dies berichtete der Berliner Dopingexperten Hajo Seppelt in der Sportschau und bezog sich dabei auf "übereinstimmende Informationen mehrerer unabhängiger Quellen".

Die Entscheidung der WADA hat massive Auswirkungen auf die bevorstehenden Olympischen Spiele in Pyeongchang. Es könne einen Ausschluss der russischen Athleten geben. Auch ein Olympia-Boykott von Seiten der Russen stehe im Raum. Wird die Suspendierung der russischen Anti-Doping-Agentur nicht aufgehoben, könnten auch bei den Paralympics keine russischen Sportler starten.

Auch auf die kommende Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin kann sich der Beschluss auswirken, so Seppelt. "Nach jetzigem Stand und bei den zu erwartenden Entscheidungen kann Russland im nächsten Jahr bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin nicht teilnehmen."