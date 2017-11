Luke Sikmas Vater war ein ganz Großer: Jack Sikma spielte von 1977 bis 1991 in der NBA für die Seattle Supersonics und die Milwaukee Bucks. Mit Seattle wurde der mittlerweile 62-Jährige 1979 sogar NBA-Champion. Sieben Mal wurde er in seiner Karriere in das NBA-Allstar-Team gewählt.

Die Fußstapfen, in die Luke treten sollte, als er an der Highschool in Washington und am College in Portland die ersten Schritte im Basketball machte, waren riesig. Auch Luke hatte den großen Wunsch, einmal in der NBA, der besten Basketball-Liga der Welt, auflaufen zu dürfen. 2011 wurde der damals 22-Jährige bitter enttäuscht, denn im sogenannten "NBA Draft", der Nachwuchsspieler-Auswahl für Vereine, wurde er nicht berücksichtigt.