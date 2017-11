Claudia Pechstein hat zum Abschluss des ersten Wettkampftages beim Eisschnelllauf-Weltcup in Heerenveen das Finale im Massenstartrennen erreicht. Die 45 Jahre alte Berlinerin kam im Vorlauf mit 20 Punkten auf den dritten Rang und kann nun im Endlauf am Samstag ihre Chance wahrnehmen. Erstmals gehört der Massenstart im Februar 2018 in Pyeongchang zum Programm Olympischer Winterspiele.



Mit der deutschen Teamstaffel verfehlte Pechstein derweil das Podium deutlich. Das Trio Pechstein, Gabriele Hirschbichler und Roxanne Dufter belegte in 3:02,85 Minuten den sechsten Rang und offenbarte noch Steigerungspotenzial. Den Sieg in Weltrekordzeit von 2:55,77 Minuten sicherte sich Japan, das die vor acht Jahren aufgestellte bisherige Bestmarke Kanadas um zwei Hundertstelsekunden verbesserte. Die Niederlande und Kanada komplettierten das Podium. In Pyeongchang hofft das deutsche Frauen-Team auf einen Überraschungserfolg.

Sendung: rbb aktuell, 10. November 2017, 21.45 Uhr