Besser könnte es sich kein Drehbuchautor ausdenken: Das große Rudertalent kann aus dem Haus seiner Eltern direkt auf die Regattastrecke blicken - in dem Fall die in Berlin-Grünau. Jene Strecke, auf der bei den Olympischen Spielen 1936 die Ruderer und Kanuten um Medaillen gekämpft haben. Moritz Wolff aber entspringt keinem Drehbuch, er selbst schreibt an seiner sportlichen Erfolgsgeschichte. Und die soll ihn zu Olympischen Spielen führen.

Aus dem Südosten fährt Moritz jeden Tag an den Wannsee: Training beim Berliner Ruder Club - vor und nach der Schule. Der 17-Jährige besucht die Flatow-Oberschule in Köpenick - eine Eliteschule des Sports, die dem Nachwuchs viel Freiraum für das Training einräumt. An seinem Sport faszinierten ihn die Ruhe und die Nähe zur Natur, erzählt Wolff. Trotzdem müsse er immer wieder den Kampf gegen den inneren Schweinehund aufnehmen - ins Boot zu steigen, auch wenn die Couch so viel bequemer wäre.