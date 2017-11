Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 hat am zweiten Spieltag der Champions-League-Hauptrunde einen Heimsieg gefeiert. Gegen den spanischen Vizemeister CN Sabadell setzten sich die Wasserfreunde mit 11:8 durch. Bester Werfer gegen die Spanier war Mateo Cuk mit drei Treffern. Spandau liegt nun in der Gruppe B mit drei Zählern auf dem fünften Platz.



Zum Auftakt der Hauptrunde mussten sich die Spandauer in Montenegro bei Jadran Herceg Novi mit 5:11 geschlagen geben. Am 29. November erwartet das Team von Manager Peter Röhle Tabellenführer VSC Szolnok aus Ungarn.