Das Turnier der Meister ist in diesem Jahr hochklassig wie selten: Neben internationalen Größen schickt der deutsche Turnerbund sein bestes Aufgebot. Die aktuelle Weltmeisterin am Schwebebalken, Pauline Schäfer, etwa freut sich auf Cottbus. Von Andreas Friebel

Die Anstrengung steht Mirko Wohlfahrt ins Gesicht geschrieben. Der Direktor des Turniers der Meister hat in diesen Tagen alle Hände voll zu tun. Über 120 Turner aus 25 Nationen sind seit dieser Woche in Cottbus, und sie sind gern da: "Bei uns herrscht in dieser kleinen Halle, eine besondere Atmosphäre. Es gilt das Motto: Weltklasse hautnah erleben."

Im vergangenen Jahr wurde das Turnier der Meister in den Rang eines Weltcups gehoben. Damit bekam die Veranstaltung noch mehr Aufmerksamkeit. Zugleich ist Cottbus damit schon ein kleiner Qualifikations-Schritt für die Olympischen Spiele in Tokio 2020. Und so schickt auch der Deutsche Turnerbund sein derzeit bestes Aufgebot zur 42. Turnier-Ausgabe in die Lausitz. Dazu gehört auch die aktuelle Weltmeisterin am Schwebebalken - Pauline Schäfer. "Das Publikum ist hier immer sehr begeistert, wenn wir turnen. Es fiebert und klatscht mit, so dass in Cottbus eine besondere Atmosphäre herrscht."

Am Schwebebalken könnte es zu einem Duell zwischen ihr und der Olympiasiegerin von Rio, Sanne Wevers aus den Niederlanden, kommen. Neben Wevers gibt es aber weitere klangvolle Namen an diesem Wochenende zu bewundern. So wird sicherlich eine langjährig Bekannte für Usbekistan um die vorderen Platzierungen turnen: Die 42-jährige Oksana Chusovitina ging bis 2012 für Deutschland an den Start und konnte bereits zehnmal in Cottbus am Sprung siegen. An diesem Gerät möchte im männlichen Starterfeld der Ukrainer Igor Radivilov punkten. 2012 holte er bei den Olympischen Spielen Bronze. Zwei Jahre später wurde er Vizeweltmeister am Sprung. Sein Landsmann Oleh Wernjajew ist amtierender Olympiasieger am Barren und somit in Cottbus unter anderem ein direkter Konkurrent für Marcel Nguyen. Der wiederum hat schon zwei olympische Silbermedaillen gewonnen.

Donnerstag, 23.11.17, 16:30 Uhr Qualifikation an: Männer – Boden, Pauschenpferd, Ringe Frauen – Sprung, Stufenbarren Freitag, 24.11.17, 16:30 Uhr Qualifikation an: Männer: Sprung, Barren, Reck Frauen: Schwebebalken, Boden Samstag, 25.11.17, 14:00 Uhr Männer – Boden, Pauschenpferd, Ringe Frauen – Sprung, Stufenbarren Sonntag, 26.11.17, 14:00 Uhr Männer: Sprung, Barren, Reck Frauen: Schwebebalken, Boden

"Bei diesem Starterfeld wird das Turnier der Meister seinem Namen alle Ehre machen. Wir sind inzwischen auch schon wieder auf dem Weg in Richtung Tokio. Was die Nationen dazu nutzen, um ihre Sportler zu präsentieren und zu testen", sagt Turnier-Direktor Mirko Wohlfahrt. Vor diesem Hintergrund lief der Kartenverkauf in den letzten Tagen auch Hochtouren. Am Montag wurde er dann schließlich gestoppt, damit für die Finals am Wochenende noch ein paar Restkarten an der Tageskasse verfügbar sind. Pro Wettkampftag werden etwa 1600 Besucher in der Cottbuser Lausitzarena erwartet. Sie wird mit Sicherheit ausverkauft sein.

"Bei meinen bisherigen Auftritten in Cottbus habe ich noch nie etwas gewonnen. Es wäre natürlich schon reizvoll diesmal auf dem Treppchen zu stehen. Ob es klappt, werden wir sehen. Ich gehe den Wettkampf in jedem Fall entspannt an", sagt die Weltmeisterin am Schwebebalken.

Auch Pauline Schäfers Freund Andreas Bretschneider ist in Cottbus dabei. 2013, 2014 und 2016 gewann der 28-Jährige beim Turnier der Meister am Königsgerät, dem Reck. Geturnt wird in der Lausitz an insgesamt zehn Geräten. Bei den Frauen sind es Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden. Bei den Männern Pauschenpferd, Ringe, Boden, Sprung, Barren und Reck. Am Donnerstag und Freitag finden die Qualifikationen statt, am Samstag und Sonntag dann die Finals.