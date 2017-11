Ihre Mannschaftskollegen hatten mit der Medaillenvergabe dagegen nichts zu tun. An den Ringen wurde Marcel Nguyen fünfter, Andreas Toba wurde achter. Am morgigen Finaltag des Turniers haben die deutschen Turner aber weitere Medaillen im Visier. Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer bestreitet am Sonntag sowohl das Finale am Balken als auch am Boden. Ihr Partner Andreas Bretschneider greift nach dem vierten Sieg am Reck in der Lausitz. Auch der zweimalige Europameister Marcel Nguyen geht als Medaillenhoffnung ins Barren-Finale.