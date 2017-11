Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin trauert um seinen Ex-Präsidenten Horst Kahstein. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, starb Kahstein bereits am vergangenen Sonntag im Alter von 73 Jahren. Kahstein stand den Köpenickern von November 1994 bis September 1997 als Präsident vor. In dieser Zeit drückten die Unioner zeitweilig Verbindlichkeiten in zweistelliger Millionenhöhe, das Präsidium um Kahstein wendete den Konkurs des Vereins ab.