Wenn Union-Trainer Jens Keller im Trainingsspiel selbst in der Defensive aushelfen muss, dann weiß ein jeder Union-Anhänger, was die Stunde geschlagen hat. Parensen, Schönheim und Uchida verletzt, Christopher Trimmel fehlt gelbgesperrt. Für die beiden Erstgenannten ist sogar die gesamte Hinrunde gelaufen, das Gleiche gilt für Offensivmann Kenny Prince Redondo. Auf die Personalprobleme angesprochen, kann sich der Coach ein Schmunzeln nicht verkneifen. "Also ich werde sicherlich nicht von Anfang an spielen können", gibt der 46-Jährige zu Protokoll. "Mal gucken, ob es noch für ein paar Minuten reicht." Eine schwierige Personalsituation mit Humor nehmen, das kann Jens Keller. "Wir werden trotzdem mit elf Spielern antreten", schiebt er noch schnell nach. Die richtigen, realisitischen Lösungen finden kann Keller aber auch. Auf der rechten Seite wird wohl Peter Kurzweg für Trimmel beginnen. Als "naheliegende Option" bezeichnete Keller diese Variante.

Gegen den kommenden Gegner, den Tabellensechzehnten Heidenheim, wollte es für Keller als Union-Coach noch nicht so recht laufen. In den letzten drei Partien, zwei Ligaspiele und ein Testspiel, setzte es drei Niederlagen - mit einem Torverhältnis von 0:7. "Wir probieren die Statistik jetzt zu drehen", gibt der Trainer die Marschroute vor. Neben der dünnen Personaldecke in der Defensive war auch Mittelfeldmann und U21-Nationalspieler Marcel Hartel ein Thema auf der Spieltags-Pressekonferenz. "Vom Kopf ist er natürlich nicht richtig frisch - er hat ja am Dienstag noch gespielt", erklärt Keller. "Wir müssen jetzt schauen, wie er sich bis Samstag erholt."

Man könnte meinen, einen Spieler in der Mannschaft von Union Berlin würde die Personal-Problematik am stärksten belasten: Torhüter Jakob Busk. Ständig wechselnde Abwehrreihen könnten durchaus zu Irritationen für den Keeper führen. Doch der coole Däne empfindet das überhaupt nicht so: "Bei uns ist es egal, wer spielt, es ist alles gut. Wir haben so viele gute Spieler, können immer neue Leute bringen. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen." Wohl dem, der so entspannt bleiben kann. Nach fünf Siegen aus den vergangenen sechs Spielen ist auch die Nummer Eins bei den "Eisernen" von einem positiven Ergebnis in Heidenheim überzeugt. "Wir stehen oben, die stehen nicht so weit oben. Ich glaube, wir haben die bessere Mannschaft", so der 24-Jährige. Das ist mal eine klare Aussage.

Doch Trainer Jens Keller, wie für einen Trainer üblich, warnt vor dem Gegner. "Heidenheim hat sich stabilsiert", so der Coach. Doch eine Veränderung zur vergangenen Saison ist ihm ins Auge gesprungen: "Sie kriegen nach wie vor ungewöhnlich viele Gegentore." Das könnte die Chance für die Köpenicker Offensive um Sebastian Polter sein. Noch vier Spiele sind in der Zweiltliga-Hinrunde zu absolvieren. Ein guter Endspurt wäre von enormer Bedeutung für das Team. "Die letzten Spiele sind wichtig, um viele Punkte zu sammeln. Um dann mit gestärktem Selbstbewusstsein in die Rückrunde zu gehen", erklärt Keller. "Unser Ziel ist es, so viele Punkte aus den letzten Spielen zu holen wie möglich." Ein Anfang beim "Angstgegner" aus Heidenheim würde da wunderbar passen.



Sendung: Inforadio, 16.11.2017, 18:15 Uhr