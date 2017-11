Das ging schnell. Einen Tag nach dem Start des Vorverkaufs für Vereinsmitglieder ist das traditionelle Weihnachtssingen beim 1. FC Union Berlin ausverkauft. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. "Insgesamt 28.500 Kehlen werden also am Vorabend zu Heiligabend wieder einmal für eine festliche Weihnachtsstimmung in Köpenick sorgen", heißt es auf der Homepage des Vereins.

Seit 2003 treffen sich Union Fans in ihrem Stadion um feierlich in die Weihnachtstage zu starten. Damals hatten sich 89 Mitglieder des Fanclubs "Alt-Unioner" heimlich zum ersten Weihnachtssingen in das Stadion geschlichen, um in einer sportlich schwierigen Lage das Jahr versöhnlich ausklingen zu lassen.

Seither findet das Weihnachtssingen immer größeres Interesse und ist längst zu einer Großveranstaltung geworden. Seit dem vergangenen Jahr kosten die Eintrittskarten für das Weihnachtssingen Geld, die Einnahmen kommen der Jugendabteilung des Vereins zugute. Das rbb-Fernsehen hat das Weihnachtssingen bereits mehrfach übertragen.