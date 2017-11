Nach einem durchwachsenen Start in der Bundesliga mit zwei Niederlagen in fünf Spielen sollte der Einzug ins Pokal-Halbfinale eigentlich dafür sorgen, dass ein wenig Druck von den Schultern der BR Volleys abfällt. Schließlich hatten die Volleys die Oberbayern bereits am ersten Spieltag mit 3:1 besiegt - doch drei der Sätze waren schon da hart umkämpft.

Doch der TSV Herrsching ließ nicht locker und schaffte mit einem 25:20 den Anschluss. Im vierten Durchgang erarbeiteten sich die Berliner schließlich Matchbälle. Doch die stärker werdenden Gäste wehrten ab und entschieden den Satz mit 27:25 für sich.



Der letzte Durchgang blieb bis zum Schluss spannend, die Berliner hielten lange einen knappen Vorsprung. Am Ende entschied jedoch der selbsternannte "geilste Club der Welt" die Partie für sich und zog ins Halbfinale ein. Die überraschende Niederlage der Berliner brachte die Stimmung in der Halle schlagartig auf den Nullpunkt. Auch die Spieler und Verantwortlichen der BR Volleys konnten es kaum fassen - schließlich haben sie in den vergangenen Jahren auf nationaler Ebene höchstens mal gegen den Dauerrivalen VfB Friedrichshafen ein wichtiges Spiel verloren. Herrsching dagegen spielte bis 2012 noch in der dritten Liga.