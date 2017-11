In 80 Tagen geht es für einige Berliner um die halbe Welt - Ziel ist Olympia 2018 in Südkorea. 14 Berliner Athletinnen und Athleten aus vier Sportarten können sich Hoffnungen auf einen Platz in der deutschen Olympiamannschaft machen.



Im Februar 2018 könnte in Pyeongchang auch der 100. Hauptstädter seit 1992 bei Winterspielen an den Start gehen. "Es wir ganz eng, aber wir können die 100 gerade so erreichen", sagte der Leiter des Olympiastützpunkts, Harry Bähr, am Dienstag bei einer Veranstaltung des Koreanischen Kulturzentrums.