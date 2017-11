Die Prüfgesellschaft Dekra hat mit dem 1. November nun auch offiziell den Lausitzring übernommen. Zusammen mit dem bestehenden Dekra-Technology-Center und dem Test-Oval in unmittelbarer Nachbarschaft entsteht am Standort Klettwitz (Oberspreewald-Lausitz) das größte herstellerunabhängige Test-Zentrum für automatisiertes und vernetztes Fahren in Europa. Insgesamt investiert das Unternehmen in den kommenden Jahren mehr als 30 Millionen Euro.

