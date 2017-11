Marcus strahlt, wenn er an die Paralympics denkt: "Also für mich ist der Traum die Teilnahme, alles andere wäre Premium. Mein Traum ist im Paralympischen Stadion zu sitzen, das Feuerwerk über mir zu haben und die ganzen Zuschauer. Einfach das Gefühl es geschafft zu haben."

Mit fast 200 Stundenkilometern rast der Ball beim Aufschlag durch die Halle. Zweimal darf er aufkommen, bevor er zurückgespielt wird. Wenn Marcus und Max Laudan auf dem Tenniscourt spielen, tauchen sie ab in eine andere Welt. Täglich trainieren sie beim TC Grünweiß Baumschulenweg oder den Zehlendorfer Wespen, den einzigen barrierefreien Clubs in Berlin, für ihr großes Ziel.

Die Zwillinge haben eine seltene Knochenwachstumsstörung, die in Deutschland nur bei 13 Menschen bekannt ist. Ab ihrem fünften Lebensjahr wachsen sie nicht mehr wie andere Kinder, müssen im Krankenhaus viele Operationen durchstehen.

Der Sport hilft mit der Krankheit zurecht zu kommen, die Eltern seien eine wichtige Stütze gewesen, betont Max Laudan: "Wir lassen uns vom Rollstuhl nichts vorschreiben, aber das war nicht immer so. In der Pubertät habe ich irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr zu Hause zu sitzen und nichts mit Freunden zu machen. Dann habe ich einfach auf alles geschissen und bin der geworden, der ich bin."

Heute sind sie 25 Jahre, gemeinsam leben sie zusammen in einer WG. Die Eltern wohnen draußen in Köpenick, das war irgendwann zu weit, um zum Training zu fahren. Für die beiden war klar, dass sie zusammen ziehen und sich weiter auf den Sport fokussieren. Denn der gibt den Zwillingen ein Gefühl von Freiheit, so dass sie den Rollstuhl manchmal fast gar nicht mehr bemerken, erklärt Marcus: "Man vergisst es - bis zu dem Moment, wo man den Ball vielleicht mal nicht mehr bekommt und merkt, man kommt da nicht mehr hin. Aber dann sage ich mir, setz den Schlag besser an und mach einen besseren Schlag, um das zu kompensieren."