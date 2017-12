In der Halle dürfte es in zweifacher Hinsicht laut werden. Zunächst bei der Begrüßung Obradovics, denn die Berliner Fans haben den 48-Jährigen aufgrund seines feurigen Temperaments und seines bedingungslosen Einsatzes in ihr Herz geschlossen. Und dann während des Spiels, denn der heutige Trainer der Gäste von Lokomotiv Kuban Krasnodar springt und schreit nach wie vor nahezu die gesamte Spieldauer an der Seitenlinie herum. Abseits des Basketballcourts ist Obradovic aber ein höflicher Mensch.

Albas Ex-Trainer Sasa Obradovic kehrt am Dienstag (20 Uhr) als Gästetrainer mit Kuban Krasnodar nach Berlin zurück. Als Spieler (1994-1997) und Trainer (2012-2016) feierte der impulsive Serbe zahlreiche Erfolge mit Alba und pflegt auch heute noch gute Kontakte zu seinem Ex-Klub. Der "B.Z." sagte er vor dem Gastspiel in Berlin: "Das wird emotional für mich, nun auf der anderen Seite zu stehen und die Fans wiederzusehen. Ich werde versuchen, mich auf das Spiel zu konzentrieren. Doch das wird nicht einfach."

Ob der serbische Vulkan einen Grund zum Ausbruch bekommt? Im Hinspiel in Krasnodar behielt Obradovic beim 75:59 (34:30) die Oberhand, der Sieg war kaum gefährdet. Der Gruppenfavorit aus dem Süden Russlands profitierte dabei sehr von einer konsequenten Verteidigung, ein Markenzeichen Obradovics. Im Spitzenspiel der Eurocup-Gruppe C ist der Tabellenzweite (Alba, 5:1 Siege) gegen den Tabellenersten (Kuban, 6:0 Siege) zwar wieder Außenseiter, eine Überraschung ist zu Hause aber durchaus möglich.

Auch für die verbliebenen Albatrosse aus der Ära Obradovic wird es ein besonderes Spiel, gibt Akeem Vargas gerne zu: "Sasa hat mich damals als Zweitligaspieler nach Berlin geholt. Er hat mich zum Nationalspieler gemacht und mir die ersten beiden Titel meiner Karriere beschert. Von daher weiß ich, was ich Sasa zu verdanken habe", sagte er vorab. "Aber ich weiß auch, dass Sasa von mir erwarten wird, dass ich am Dienstag alles tue, was meiner Mannschaft zum Sieg verhilft." Sollte Vargas und Co das gelingen, käme es definitiv zum Vulkanausbruch an der Seitenlinie.