Basketball Bundesligist Alba Berlin muss im Spiel am Samstag (18.00 Uhr) gegen Würzburg auf Spielmacher Peyton Siva verzichten. Der Amerikaner fällt mit einer Kopfverletzung aus und ist nach Kapitän Niels Giffey schon der zweite Top-Spieler, der Trainer Aito Garcia Reneses fehlt - allerdings wohl nur an diesem Samstag.

Im Eurocup-Spiel am Dienstag gegen Krasnodar hatte er zwei Schläge gegen den Kopf bekommen, nach dem Spiel klagte er über Übelkeit. Bis Donnerstag kam Siva deswegen zur Beobachtung ins Krankenhaus. "Es geht ihm zwar wieder besser, aber richtig fit ist er noch nicht", sagte sein Trainer. Am Montag soll Siva wieder ins Training einsteigen, so die Hoffnung der Berliner.