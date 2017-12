Eine Leistung ist Aussehen vielleicht nicht (wobei das die hochambitionierten Modelcoaches dieser Welt wohl abstreiten würden), aber die Vermarktung des eigenen Aussehens kann durchaus lukrativ sein. "Der Sport steht schon im Fokus, aber wenn sich mal was ergibt, sage ich nicht nein", sagt deshalb auch Alica Schmidt. Am Modeln hat sie "schon Spaß".

"Ehrgeizig, fleißig, bescheiden!" Das sagt ihr neuer Trainer, Kai-Uwe Meier, vom SC Potsdam über seinen neuen Schützling. In diesem Sommer ist Schmidt aus Bayern nach Brandenburg gewechselt, trainiert jetzt im Luftschiffhafen. Mit ihren Instagram-Aktivitäten hat Trainer Meier keine Probleme: "Das muss jede für sich selbst organisieren. Wichtig ist, dass es für den Leistungssport noch ausreichend ist, was man investieren muss."

Und darauf soll in diesem Jahr der Fokus liegen für Alica Schmidt. Ein Jahr ohne große internationale Wettkämpfe, in einer neuen Altersklasse: Viel trainieren und dann schauen, was geht. "Der Traum von jedem Sportler ist natürlich Olympia - da hinzukommen ist sehr viel harte Arbeit" - für die man am Ende aber selbst als Olympiateilnehmer nicht immer adäquat entlohnt wird. Auch deshalb wird sie sich wohl weiterhin die Zeit nehmen für ihren Hobby-Beruf: Instagram.