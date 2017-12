Claudia Pechstein, die fünfmalige Olympiasiegerin aus Berlin, ist beim Weltcup in Salt Lake City/Utah über 3000 m in 3:58,69 Minuten mit der drittbesten Zeit wieder einmal aufs Podest gestiegen.



Nur die Russin Natalja Woronina und Martina Sablikova aus Tschechien waren schneller. Pechstein hatte die Olympia-Norm über 3000 m und über ihre Paradestrecke 5000 m bereits erfüllt, auch mit der Teamverfolgung qualifizierte sich die 45-Jährige für Südkorea.

Für Pechstein war es zugleich der 115. Podestplatz ihrer Laufbahn. "Das ist unglaublich, ich bin total glücklich", sagte die Berlinerin, die 1992 in Albertville ihre erste olympische Medaille gewann und in Südkorea ihre siebten Winterspiele erleben wird. Zudem gewann die Berlinerin am Freitag mit dem Team die Bronzemedaille.

Konditionell ist die erfolgreichste deutsche Winterolympionikin trotz ihres Alters noch immer konkurrenzfähig, zudem ist sie läuferisch die wohl beste Athletin auf der Langstrecke. Dass Pechstein auch abseits der klassischen Einzelstrecken überzeugen kann, bewies sie in der Vorwoche mit dem Sieg im Massenstart, der in Südkorea erstmals im Programm steht. Bleibt Pechstein verletzungsfrei, ist eine Medaille bei ihrem siebten Olympia-Start möglich.