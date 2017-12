Berliner scheitern spät in Straubing

Mit vier Siegen in Serie sind die Eisbären zum Tabellenletzten nach Straubing gereist und bestimmt sicher gehofft, ihre Tabellenführung ausbauen zu können. Doch am Ende setzten sich die Niederbayern am Freitagabend mit 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 0:1) nach Penaltyschießen gegen die Berliner durch.