Am Ende reißen sie die Arme hoch und springen gemeinsam im Kreis: Die Füchse Berlin holen sich am frühen Sonntagnachmittag die Tabellenführung zurück, nachdem sie gegen den Gegner aus Melsungen noch mit 15:17 hinten lagen. Allerdings spielt die entthronte SG Flensburg-Handewitt am Nachmittag noch gegen den THW Kiel.