"Liebe junge Väter oder vielleicht angehende, haben Sie Mut. Nennen Sie ihre Neuankömmlinge des heutigen Tages ruhig Waldemar. Waldemar ist da!" Diese Reportage machte ihn berühmt, der Olympiasieg von Marathonläufer Waldemar Cierpinski 1980 in Moskau.

In der DDR wurde er geliebt, im Westen auf Grund seiner offenen Sympathie für das sozialistische Regime der DDR eher belächelt: "Ich bin für Sozialismus, ich bin für Gerechtigkeit in der Welt. Ich bin dafür, dass man den Armen, den Unterbemittelten überall hilft. Was sich in der DDR-Politik, in der Partei-Politik dann dazu abspielte, das fand zunehmend nicht meine Bestätigung."



Geboren wurde Oertel am 11. Dezember 1927 in Cottbus und ist in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Schon als Schüler entdeckte er seine Begeisterung fürs Formulieren.

Nach britischer Kriegsgefangenschaft und einer Ausbildung zum Schauspieler hatte er dann Ende der 40er Jahre seinen ersten Einsatz als Sportreporter: "Endspiel um die brandenburgische Landesmeisterschaft im Frauenfeld-Handball Luckenwalde gegen Spremberg, Torschützin Frau Weidner aus Luckenwalde in der dritten Minute, 40 Zuschauer."