Hertha BSC hat als erster Fußball-Bundesligist eine eigene eSports-Akademie gegründet. Dort wollen die Berliner fortan Talente der Fußball-Simulation FIFA aus der Region ausbilden und fördern. "Wir wollen unsere erfolgreiche Nachwuchsarbeit der Fußball-Akademie auf eSports und die digitale Welt ausweiten", sagte Paul Keuter, Mitglied der Hertha-Geschäftsführung.

eSports hat in den vergangenen Jahren einen Boom erlebt, in den USA sind viele Besitzer von Profisportclubs der NFL und NBA in den Sport eingestiegen und pumpen hohe Summen hinein. Rund 9 Millionen Euro Preisgeld sahnte das Team eines Berliner eSportlers im Sommer bei einem Turnier in Seattle ab. Auch in Deutschland setzte eSport im vergangenen Jahr mit 50 Millionen Euro bereits in etwa so viel um die Eishockey- oder Basketballliga, 2020 sollen es schon 150 Millionen Euro sein.