Hertha empfängt Hannover - Dardai: "Hinter uns wird es eng in der Tabelle"

11.12.17 | 22:56 Uhr

Am Sonntagabend verabschieden sich Herthas Profis in den Urlaub. Die Spieler klagen schon jetzt über müde Köpfe und erschöpfte Körper. Vor den Partien gegen Hannover und Leipzig will Pal Dardai noch einmal alles aus seiner Mannschaft herausholen. Von Dennis Wiese

Die Woche begann früh – Um 8 Uhr traf sich Herthas Trainerteam am Montag zur Analyse. Das ist jede Woche so. Aber nach dem schmeichelhaften 1:1 in Augsburg am Sonntag und nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Spielen war der Redebedarf besonders groß. Nur noch drei Punkte trennen Hertha BSC vom Relegationsplatz. Seine Mannschaft müsse sich innerhalb kürzester Zeit steigern, so Dardai – schon am Mittwoch kommt Hannover 96 ins Olympiastadion.

25 Pflichtspiele in vier Monaten

Wie dicht Herthas Spiele aufeinanderfolgen, wie wenig Zeit zum Verschnaufen bleibt, zeigt der Blick in das Gesicht des Trainers. Der Ungar trägt ungewohnten Drei-Tage-Bart, die Augenringe sind nach einer weiteren englischen Woche einen Farbton dunkler. Wenn Hertha am Sonntag die Hinrunde beendet, liegen 25 Pflichtspiele hinter den Berlinern. Das sind fünf Spiele mehr als im Vorjahr, in einer kürzeren Zeitspanne. Dardai habe in der erfolgreichen Vorsaison die besonders euphorischen Stimmen bremsen wollen. Seine Mannschaft habe viele Spiele knapp gewonnen, jetzt gingen die Spiele knapp verloren, so der Trainer am Montag vor versammelter Presserunde. Die Realität für Hertha BSC seien 20 Punkte in der Hinrunde, 20 Punkte in der Rückrunde. Seine Spieler klagten nach der langen ersten Saisonhälfte mit dem enttäuschenden Abschneiden in der Europa League über müde Köpfe.

„Hannover kann das Jahr krönen, wir müssen das Jahr retten“

Drei Punkte will Dardai vor der Winterpause noch holen, dann könne man von einer positiven Bilanz sprechen. Realistisch ist der benötigte Sieg wohl eher im Heimspiel gegen Aufsteiger Hannover als bei Vizemeister Leipzig. Und doch kommt auch Hannover 96 unbeschwert in die Hauptstadt. „Solche Jahre hatten wir auch“, sagte Herthas Trainer am Montagvormittag, während seine Spieler in der Höhenkammer regenerierten. „Du spielst befreit und kannst glänzen und die anderen haben Probleme.“ Nun gehört Hertha zu „den anderen“. In der Bundesliga gelangen in dieser Spielzeit nie zwei Siege hintereinander. Obwohl Dardai seine Stammspieler am Donnerstagabend gegen Östersund schonte, wirkten sie gegen Augsburg kraft- und ideenlos.

Abstieg verhindert: Dardai im Mai 2015

Dardai erinnert an Abstiegskampf vor drei Jahren

Dabei seien die Fitnesswerte der Profis gut, die Berlins Bundesligist täglich kontrolliert. Viel gesehen habe der Trainer von diesen positiven Voraussetzungen seiner Spieler in Augsburg nicht. Dardai erinnert an seine Premierensaison als Trainer. Nach der Hinrunde hatte Hertha damals einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Als Dardai die Mannschaft wenig später, im Februar 2015, übernahm, war sie Vorletzter. Erst am letzten Spieltag gelang die Rettung. „Wir wissen wir schwer das damals war.“ Dardai fordert gegen Hannover ein körperbetontes Kampfspiel. Klar ist auch, dass bei nur einer ausstehenden Trainingseinheit keine Wunderdinge gelingen. Im letzten Heimspiel des Jahres müssen Dardais Schützlinge auch Glück haben, wenn der Sieg gelingen soll. Es sind nur noch wenige Tage bis zum lang ersehnten Urlaub. Dieser wird umso erholsamer, wenn die Berliner vorher noch den Abstand auf die Abstiegsplätze erhöhen.