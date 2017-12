imago sportfotodienst Video: RBB UM6 | 08.12.2017 | Bild: imago sportfotodienst

Hertha BSC beim FC Augsburg - Ein Duell der Gegensätze

08.12.17 | 19:19 Uhr

Hertha gegen Augsburg - kein Duell in der Bundesliga ist in den letzten Jahren so torarm gewesen. Doch spannend dürfte es trotzdem werden, denn Augsburg ist bislang die Überraschungsmannschaft der Liga. Von Jakob Rüger

"Die Europa League spielt bei uns im Kopf gar keine Rolle."



Diese Aussage stammt sowohl von Herthas Trainer Pal Dardai, als auch von Augsburgs Übungsleiter Manuel Baum. Während die Berliner sich am Donnerstag mit einem 1:1 gegen Östersunds von Europa verabschieden mussten, schielt Augsburg dank guter Leistungen in der Liga in Richtung Europa League Platzierung. Die Partie zwischen Augsburg und Hertha ist in vielerlei Hinsicht ein Spiel der Gegensätze. Da wäre zum einen der Abstand in der Tabelle. Augsburg ist Platz 2 näher als der Hertha auf Platz 12. Die Berliner brauchen in den letzten drei Spielen des Jahres noch Punkte um die Konkurrenz im Kampf gegen den Abstieg auf Distanz zu halten.



"Idealerweise holen wir noch 9 Punkte. Das ist natürlich kein Wunschkonzert aber wir fahren optimistisch nach Augsburg und werden versuchen in den letzten drei Spielen alles rauszuhauen", sagt Mittelfeldspieler Fabian Lustenberger. Ein Erfolg in Augsburg ist statistisch gesehen gar nicht unwahrscheinlich. Unter Pal Dardai hat Hertha noch nie gegen den FCA verloren, geschweige denn ein Tor kassiert.

Schnellzug gegen Bummelbahn

Doch Theorie allein bringt keine Punkte. "Augsburg spielt schon immer mit Leidenschaft und Herz, nun haben sie auch individuelle Klasse dazu bekommen und sich toll entwickelt. Wir sind gewarnt", sagt Herthas Innenverteidiger Sebastian Langkamp. Er wird dafür verantwortlich sein, Alfred Finnbogason und Michael Gregoritsch zu stoppen. Die beiden Angreifer erzielten 9 der letzten 10 Augsburger Bundesligatore. Beide befinden sich in bestechender Form und haben einen großen Anteil am Augsburger Höhenflug. Hertha tut sich hingegen weiterhin schwer mit dem Tore schießen. Gegen Frankfurt und Östersunds gelang trotz guter Chancen nur jeweils ein Treffer. Auch hier ist Augsburg der Hertha einen entscheidenden Schritt voraus, im wahrsten Sinne des Wortes. Der FCA hat das Tempo, dass Hertha im Umschaltspiel so gern hätte. Kein Bundesligateam absolviert mehr Sprints pro Partie (225) als die Fuggerstädter. Hertha ist in dieser Kategorie Letzter (186). Augsburg ist eine klassische und erfolgreiche Kontermannschaft: 5 Tore sind Ligaspitze in dieser Kategorie. "Wir müssen auf den Ball aufpassen und dabei clever sein. Es gilt nach vorne zu verteidigen und bei Ballverlust sofort da zu sein", warnt Trainer Pal Dardai seine Mannschaft.

Klinsmann gefeiert und raus

Der Ungar bangt noch um die angeschlagenen Kalou, Kraft und Plattenhardt. Immerhin: Vladimir Darida und Valentin Stocker haben wieder mit dem Lauftraining begonnen. Eine Option sind sie allerdings erst für das erste Spiel 2018. Der gefeierte Mann aus dem Östersund-Spiel, Jonathan Klinsmann muss den Platz zwischen den Pfosten wieder räumen. Der Sohn von Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann pariert bei seinem Startelfdebüt einen Elfmeter. Doch in der Liga wird Rune Jarstein ins Tor zurückkehren. Pal Dardai konnte im bedeutungslosen letzten Europa League Spiel seine Stammkräfte schonen und erhofft sich so einen Vorteil für die schwere Auswärtsaufgabe in Augsburg.